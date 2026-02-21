Könyörtelen – így jellemezték a magyar focistát a törökök

A találkozót követően Sallai Roland közösségi oldalán értékelte a látottakat, kiemelve a csapat egységét és az isztambuli közönség támogatását. „Micsoda este hazai pályán! Nagy győzelem, nagyszerű csapatmunkával és hihetetlen hangulattal. Büszke vagyok arra, ahogy együtt játszottunk” – írta a magyar játékos.

A bejegyzésre Maruf Gunes, a Galatasaray alelnöke reagált, aki egyetlen, sokatmondó kifejezéssel illette Sallai teljesítményét: „Könyörtelen”. A sportvezető ezzel arra a fegyelmezett és kemény játékra utalt, amellyel a magyar labdarúgó – ezúttal is jobbhátvéd pozícióban – végigjátszotta a 90 percet.

Nem az alelnök volt az egyetlen, aki nyilvánosan dicsérte Sallait. Uruguayi csapattársa, a korábban az Arsenalban is megforduló Lucas Torreira rövid, de annál hatásosabb üzenetet hagyott a poszt alatt:

„Micsoda játékos!”

Torreira hozzászólása valósággal felrobbantotta a magyar szélső oldalát, rövid idő alatt több ezer kedvelés érkezett a dicséretre - vette észre az mno.hu.

A szakmai visszhang érdekessége, hogy miközben a klub belső köreiben óriási elismerés övezi Sallai munkáját, a nemzetközi szaklapok mérsékeltebb osztályzatokat adtak neki. Az olasz Football Italia 6-osra, míg a Sofascore statisztikai rendszere 6,2-esre értékelte a teljesítményét.

Az elemzések azonban megjegyzik, hogy Sallai taktikai fegyelmezettsége és az 1–2-es félidei hátrány utáni fordításban betöltött szerepe kulcsfontosságú volt Okan Buruk vezetőedző rendszerében.

A Galatasaray 5–2-es előnyről várhatja a jövő keddi, torinói visszavágót, ahol eldől a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutás sorsa.