2026. február 21. szombat Eleonóra
Sallai Roland, a Galatasaray (b) játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójának Galatasaray-Union Saint-Gilloise mérkõzésén Isztambulban 2025. november 25-én.
Nyitókép: Francisco Seco, MTI/MTVA

Könyörtelen – így jellemezték a magyar focistát a törökök

Infostart

Kiemelt figyelmet kapott a török és a nemzetközi sajtóban Sallai Roland teljesítménye, miután csapata, a Galatasaray kedden este drámai mérkőzésen 5–2-es győzelmet aratott a Juventus ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első felvonásán. Bár a statisztikai oldalak átlagosra értékelték a magyar válogatott szélső játékát, a klubvezetés és a csapattársak elismerő szavai másról árulkodnak.

A találkozót követően Sallai Roland közösségi oldalán értékelte a látottakat, kiemelve a csapat egységét és az isztambuli közönség támogatását. „Micsoda este hazai pályán! Nagy győzelem, nagyszerű csapatmunkával és hihetetlen hangulattal. Büszke vagyok arra, ahogy együtt játszottunk” – írta a magyar játékos.

A bejegyzésre Maruf Gunes, a Galatasaray alelnöke reagált, aki egyetlen, sokatmondó kifejezéssel illette Sallai teljesítményét: „Könyörtelen”. A sportvezető ezzel arra a fegyelmezett és kemény játékra utalt, amellyel a magyar labdarúgó – ezúttal is jobbhátvéd pozícióban – végigjátszotta a 90 percet.

Nem az alelnök volt az egyetlen, aki nyilvánosan dicsérte Sallait. Uruguayi csapattársa, a korábban az Arsenalban is megforduló Lucas Torreira rövid, de annál hatásosabb üzenetet hagyott a poszt alatt:

„Micsoda játékos!”

Torreira hozzászólása valósággal felrobbantotta a magyar szélső oldalát, rövid idő alatt több ezer kedvelés érkezett a dicséretre - vette észre az mno.hu.

A szakmai visszhang érdekessége, hogy miközben a klub belső köreiben óriási elismerés övezi Sallai munkáját, a nemzetközi szaklapok mérsékeltebb osztályzatokat adtak neki. Az olasz Football Italia 6-osra, míg a Sofascore statisztikai rendszere 6,2-esre értékelte a teljesítményét.

Az elemzések azonban megjegyzik, hogy Sallai taktikai fegyelmezettsége és az 1–2-es félidei hátrány utáni fordításban betöltött szerepe kulcsfontosságú volt Okan Buruk vezetőedző rendszerében.

A Galatasaray 5–2-es előnyről várhatja a jövő keddi, torinói visszavágót, ahol eldől a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutás sorsa.

