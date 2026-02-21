Kórházban a magyar katolikus egyház feje

A 24.hu ír arról, hogy a magyar katolikus egyházfő már hetek óta betegséggel küzdött, ami miatt több sürgős műtéti beavatkozást is végre kellett hajtani rajta.

Erdő Péter jelenleg kórházi ápolás alatt áll, ahol az orvosok felügyelete mellett lábadozik. Azt írják, hogy a beavatkozások sikeresek voltak, és bár az állapota komoly odafigyelést igényel, a gyógyulási folyamat elindult.

A bíboros levélben fordult paptársaihoz, amelyben tájékoztatta őket távolmaradásának okáról.

„Az elmúlt napokban váratlanul műtétet kellett végezni rajtam. Hálával és elismeréssel tartozom a sebészek és munkatársaik kiváló helytállásáért.”

Erdő Péter hozzátette, hogy a nagyböjt idején különösen imádkozik az egyházmegye papságáért és a hívő közösségért, egyúttal kérte paptestvérei imáit saját gyógyulásáért is.

Erdő Péter bíboros nemcsak a magyar katolikus egyház vezetője, hanem a nemzetközi egyházi élet meghatározó alakja is, akit a legutóbbi pápaválasztások alkalmával a szakértők többször is az esélyes jelöltek (papabile) között tartottak számon.