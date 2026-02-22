ARÉNA - PODCASTOK
Vagyimir Putyin orosz államfő(j) fogadja Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Szentpéterváron 2025. április 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Ukrajnában „egy igazán ostoba háború" zajlik Steve Witkoff szerint

Infostart / MTI

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás elérése a „vezetők szintjén” ütközik nehézségekbe, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható – jelentette ki Steve Witkoff az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja.

Az ukrajnai és közel-keleti békefolyamatokkal kapcsolatos tárgyalásokért felelős diplomata a Fox News hírtelevízión washingtoni idő szerint szombaton késő este sugárzott interjúban eredményként említette, hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a két szembenálló fél képviselőit, és megjegyezte, hogy ennek „bizonyos tekintetben” voltak már pozitív hatásai.

Steve Witkoff elmondta, hogy mind az ukrán, mind az orosz félnek birtokában vannak az amerikai javaslatok, és a remények szerint három héten belül ismét tárgyalások következnek, amelyek „akár egy csúcstalálkozót is eredményezhetnek” Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Hozzátette, hogy ez akár háromoldalúvá is válhat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök csak akkor akar egy ilyen találkozón részt venni, ha úgy érzi, képes azt „kiteljesíteni”, és a „legjobb eredményt” elérni.

A négy éve zajló konfliktust Steve Witkoff „egy igazán ostoba háborúnak” nevezte. Megjegyezte, hogy a háború érintettjei gyakran hangoztatják a „méltóság” kifejezést, majd hozzáfűzte, „mit jelent a méltóság, amikor ennyi embert ölnek meg”.

Steve Witkoff felidézte, hogy az elmúlt hónapokban összesen nyolc alkalommal találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Putyin soha nem volt más, mint egyenes velem szemben” – fogalmazott az amerikai diplomata, hozzátéve, hogy az orosz elnök mindig világosan felvázolta céljait, azt, hogy milyen megkötésekhez ragaszkodik a rendezés során.

Az orosz elnökkel folytatott gyakori megbeszéléseket érő bírálatokkal kapcsolatban Steve Witkoff úgy fogalmazott, hogy „miként tudnánk egyezségre jutni valakivel a másik oldalon anélkül, hogy ismernénk kiinduló véleményét, illetve szükséges megérteni a mozgatórugóit és céljait”.

Az amerikai-iráni viszonnyal kapcsolatban elmondta, hogy Donald Trump elnök „kíváncsi”, hogy a nagy amerikai nyomás ellenére Irán miért nem „kapitulál” és kötelezi el magát amellett, hogy lemond az atomprogramról. „Ilyen mértékű tengeri, haditengerészeti nyomás ellenére nem jöttek hozzánk, hogy kijelentsék, nem akarnak (atom)fegyvert” – fogalmazott Steve Witkoff hozzátéve, hogy Donald Trump számára „vörös vonal”, hogy Irán semmilyen mértékű urándúsítási tevékenységet nem folytathat.

Hozzátette, hogy az elnök utasítására találkozott a közelmúltban Reza Pahlavival, az 1979-ben elűzött iráni uralkodó fiával. Hozzátette, hogy a trónörökös igazán elkötelezett országa iránt,

de Irán vonatkozásában „Trump elnök politikája, és nem Pahlavi úr politikája jut érvényre”.

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere az amerikai CBS televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjújában arról számolt be, hogy jövő csütörtökön „nagy valószínűség szerint” találkozik Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal. Az iráni diplomácia vezetője úgy értékelte, hogy egy diplomáciai megoldás az Egyesült Államokkal még mindig „elérhető közelségben van”.

Az elmúlt hetekben az amerikai hadsereg komoly erőátcsoportosítást hajtott végre Irán közelében elsősorban haditengerészeti egységeket vezényelve a térségbe, köztük a két legnagyobb repülőgép-hordozót.

Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
