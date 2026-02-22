Négy évig bujkáltak, most sikerült lefotózni őket

Pásztor Roland polgármester tájékoztatása szerint több hódcsalád is él a belterületi szakaszokon, jelenlétüket rágásnyomok és a gátparton kialakított ösvények jelzik. Bár korábban okoztak kisebb károkat – több fa kérgét megrágták –, a helybéliek pozitívan viszonyulnak a rágcsálókhoz.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is figyelemmel kíséri az állatokat. A Gerje-patak menti nyárfasort körbekerítéssel védik, a hódok által épített gátakat pedig nem bontották le, mivel azok sem a vízügy, sem a község számára nem okoznak problémát.

A településen élők elfogadták az állatokat, így a hódok zavartalanul folytathatják tevékenységüket a lakott területek közvetlen közelében is.

Fotónk illusztráció.