Lelőtték a fegyveres betörőt Donald Trump házában

Egy ember megpróbált behatolni Mar-a-Lagóba, az amerikai elnök floridai klubjába. A Secret Service agyonlőtte – írja a Telegraph alapján a 24.hu.

A férfinél a hatóságok szerint egy sörétes puska és egy benzineskanna volt. Az agyonlőtt férfi a húszas éveiben járt, és hajnali fél kettő körül próbált betörni a klub területére.

Donald Trump eközben Washington D.C.-ben volt.

Trump ellen több merényletet követtek már el. A pennsylvaniai Butlerben egy lövedék súrolta a fülét, egy férfi pedig golfozás közben akarta lelőni.