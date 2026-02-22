ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje beszédet mond a republikánusok elnökjelölő országos gyűlésének utolsó napi ülésén a Wisconsin állambeli Milwaukee Fiserv Forum sportcsarnokában 2024. július 18-án. Öt nappal korábban merényletet kíséreltek meg Trump ellen, a lövés a fülét érte.
Nyitókép: MTI/EPA/Allison Dinner

Lelőtték a fegyveres betörőt Donald Trump házában

Infostart

Fegyveres próbált behatolni Mar-a-Lagóba, agyonlőtték.

Egy ember megpróbált behatolni Mar-a-Lagóba, az amerikai elnök floridai klubjába. A Secret Service agyonlőtte – írja a Telegraph alapján a 24.hu.

A férfinél a hatóságok szerint egy sörétes puska és egy benzineskanna volt. Az agyonlőtt férfi a húszas éveiben járt, és hajnali fél kettő körül próbált betörni a klub területére.

Donald Trump eközben Washington D.C.-ben volt.

Trump ellen több merényletet követtek már el. A pennsylvaniai Butlerben egy lövedék súrolta a fülét, egy férfi pedig golfozás közben akarta lelőni.

