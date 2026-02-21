ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Béketárgyalás az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével.
Nyitókép: Getty Images

Márciusban jöhet a fegyverszünet - Kiszelly Zoltán a békefolyamatról

Infostart

A magyarok jelentős többsége támogatja a kormány hídépítő külpolitikáját, ez derül ki egy kutatás adataiból - közölte Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában.

Azt mondta, a kutatás szerint az emberek csaknem 70 százaléka inkább egyetért vagy teljes mértékben egyetért a kormány hídépítő külpolitikájával.

Kiszelly Zoltán hangsúlyozta: Magyarország a Nyugat része, de a világ kétharmada nem az, a gazdasági növekedés Délkelet-Ázsiában van, Európa stagnál. Németország lassan negyedik éve stagnál, "és ha Németországnak rosszul megy, nekünk is rosszul megy" - fogalmazott, rámutatva: ezért kell egy "jó gazdának" minden pólussal jó kapcsolatot ápolnia.

Kiszelly Zoltán hozzátette, Magyarország része a nyugati szövetségi rendszereknek, az Európai Uniónak és a NATO-nak, ezt a magyarok többsége támogatja.

A békéről

Magyarország már a háború kitörése óta a tárgyalásos megállapodást szorgalmazza, Orbán Viktor 2024 nyarán egy békemisszióra is ment, akkor még első és egyedüli európai vezetőként szorgalmazta a tárgyalásos megállapodást - emlékeztetett.

Úgy folytatta, az Európai Unió vezetői "most összevesztek" az amerikaiakkal: a kínaiakról le akarnak válni, az orosz energiáról is, holott ez volt sokáig a nyugat-európai gazdasági modell alapja. Magyarország az elhibázott brüsszeli politikával szemben egy alternatívát mutat, mert nyitva tartja a tárgyalási csatornákat kelet felé, Oroszország felé egy tárgyalásos megállapodás érdekében - közölte az elemzési igazgató, megjegyezve: Orbán Viktor aktívan támogatja Donald Trump békepolitikáját.

Így lesz béke

Kiszelly Zoltán azt mondta, hogy "Donald Trumppal esély nyílik a háború gyors lezárására": márciusban fegyverszünet, májusban elnökválasztás, parlamenti választás Ukrajnában, júniusban egy tartós megállapodás szerepel az amerikai elnök terveiben. Hozzátette: a magyar emberek is azt látják, hogy ha sikerülne ezt a háborút lezárni, amit Orbán Viktor már a háború kitörése óta szorgalmaz, akkor fellélegezne Magyarország, és a szankciókat újra lehetne gondolni. Számos teher esne le az Európai Unióról és a magyar gazdaságról - fűzte hozzá.

Kezdőlap    Belföld    Márciusban jöhet a fegyverszünet - Kiszelly Zoltán a békefolyamatról

ukrajna

háború

béke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban

Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban

Jelentős úthálózat-bővítés és korszerűsítés vár Magyarországra a következő évtizedben az ígéretek szerint. 2034-ig megújulnak és sávbővítésen esnek át a legforgalmasabb autópályák, miközben teljesen új gyorsforgalmi szakaszok is épülnek. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) elkövetkező évtizedre vonatkozó tervei szerint az M1-es, az M3-as és az M7-es fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap az M4-es befejezése és az új M200-as út megépítése - tudósított a Magyar Építők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják

Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják

Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 12:52
Dobrev Klára halálos fenyegetésről beszél
2026. február 21. 12:35
Komoly pénzügyi „okosság” miatt vizsgálódnak a IX. kerületben
×
×