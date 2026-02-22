ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kós Hubert a férfi 50 méteres hátúszás döntője előtt a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar versenyző a mezőny legeredményesebbje az amerikai döntőben

Infostart / MTI

Kós Hubert lett az egész mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferencia döntőben, a Tennessee állambeli Knoxville-ben.

A magyar szövetség a közösségi oldalán vasárnap azt írta, hogy miután az olimpiai bajnok Kós – aki a Texas Egyetemen, a legendás Bob Bowman által irányított csoportban készül – megnyerte a 100 yardos hátúszást, a 200 vegyest, második lett 200 háton és győzelemhez segítette a vegyes-, valamint bronzhoz a gyorsváltót, összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Csapattársa, Pádár Nikolett második lett 200 yard gyorson (négy századra volt az aranytól), hatodik 100-on, és aranyérmet szerzett a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval.

A Texas férfi és női csapata is győzött összetettben.

Az Auburn színeiben úszó Komoróczy Lorának egy hetedik hely volt a legjobb eredménye 100 háton.

Kezdőlap    Sport    Magyar versenyző a mezőny legeredményesebbje az amerikai döntőben

úszás

kós hubert

pádár nikolett

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifakadt az államelnök: nem igaz, hogy Ukrajna okozta a háborút!

Kifakadt az államelnök: nem igaz, hogy Ukrajna okozta a háborút!

Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 22. 10:43
Vasárnapi kérdés: Szoboszlaiék vagy az olimpia csúcsmeccse – sportközvetítések
2026. február 22. 09:40
Az Egyesült Államok számára eljön a várva várt csata, aztán véget ér a téi olimpia
×
×