2026. február 22. vasárnap Gerzson
PALM BEACH, FLORIDA - FEBRUARY 1: U.S. President Donald Trump arrives at Mar-a-Lago on February 1, 2026 in Palm Beach, Florida. The wedding of Dan Scavino, White House deputy chief of staff, and Erin Elmore, the State Department’s Art in Embassies director, is taking place today at Mar‑a‑Lago. (Photo by Al Drago/Getty Images)
Nyitókép: Al Drago, Getty Images

Lelőttek egy behatolót Donald Trump floridai otthonának őrzött területén

Infostart

Az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség emberei lelőttek egy férfit, aki vasárnap hajnalban fegyverrel megpróbált behatolni Donald Trump elnök floridai rezidenciájának őrzött területére.

A védett személyek biztonságéért felelős titkosszolgálat közleménye szerint a mar-a-lagói rezidencia északi kapujánál történt az incidens, miután "illetéktelen belépést" észleltek. A közlemény szerint a férfinál egy vadászpuska és egy benzines kanna volt.

Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje közölte, hogy a behatoló egy 21 éves férfi, az észak-karolinai illetőségű Austin Tucker Martin volt.

A seriff sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a titkosszolgálat két ügynöke és egy rendőrjárőr intézkedett az ügyben. Feltartóztatták a behatolót, és felszólították, hogy tegye le a fegyvert és a kannát. Ric Bradshaw elmondása szerint a férfi nem szólalt meg, és miközben a kannát letette, ezzel egy időben célzó állásba helyezkedett a puskával, ezért lelőtték. A férfi a helyszínen meghalt.

Az esetet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a titkosszolgálatok és a helyi rendőrhatóság is vizsgálja.

Szombat éjszaka sem Donald Trump, sem más védett személy nem tartózkodott Mar-a-Lago területén.

Nyitókép: Mar-a-Lago – Donald Trump megérkezik floridai otthonába 2026. február 1-én.

Külföld    Lelőttek egy behatolót Donald Trump floridai otthonának őrzött területén

egyesült államok

behatolás

mar-a-lago

