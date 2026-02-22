Lelőttek egy behatolót Donald Trump floridai otthonának őrzött területén

A védett személyek biztonságéért felelős titkosszolgálat közleménye szerint a mar-a-lagói rezidencia északi kapujánál történt az incidens, miután "illetéktelen belépést" észleltek. A közlemény szerint a férfinál egy vadászpuska és egy benzines kanna volt.

Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje közölte, hogy a behatoló egy 21 éves férfi, az észak-karolinai illetőségű Austin Tucker Martin volt.

A seriff sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a titkosszolgálat két ügynöke és egy rendőrjárőr intézkedett az ügyben. Feltartóztatták a behatolót, és felszólították, hogy tegye le a fegyvert és a kannát. Ric Bradshaw elmondása szerint a férfi nem szólalt meg, és miközben a kannát letette, ezzel egy időben célzó állásba helyezkedett a puskával, ezért lelőtték. A férfi a helyszínen meghalt.

Az esetet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a titkosszolgálatok és a helyi rendőrhatóság is vizsgálja.

Szombat éjszaka sem Donald Trump, sem más védett személy nem tartózkodott Mar-a-Lago területén.

Nyitókép: Mar-a-Lago – Donald Trump megérkezik floridai otthonába 2026. február 1-én.