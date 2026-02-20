Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Tegnap mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amellyel együtt intenzív csapadékzóna is érkezett. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve az Alpokalja térségében rendkívül nagy mennyiségű, akár a 20-30 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására van esély. Az Alpokalján a HungaroMet több járásra is narancs riasztás adott ki a viharos szél miatt jelentkező hófúvás veszélyére figyelmeztetve, országszerte több helyen pedig hótorlaszok kialakulására is van esély a mai nap folyamán.