ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.28
usd:
322.92
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Légrádi Tamás, Zsigmond Gábor, Papp Bence, Ürge-Vorsatz Diána, Jeránek Tamás, Hidasi Judit és Szalai Ádám.

Szombat

11.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

14.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

16.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője

18.00 Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője

23.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos

Vasárnap

5.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

8.00 Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke

13.00 Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója

14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

16.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

18.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

23.00 Saly Noémi irodalomtörténész

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

hétvége

műsorajánló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot, de ne terheljük feleslegesen!

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Tegnap mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amellyel együtt intenzív csapadékzóna is érkezett. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve az Alpokalja térségében rendkívül nagy mennyiségű, akár a 20-30 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására van esély. Az Alpokalján a HungaroMet több járásra is narancs riasztás adott ki a viharos szél miatt jelentkező hófúvás veszélyére figyelmeztetve, országszerte több helyen pedig hótorlaszok kialakulására is van esély a mai nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt állandó kinevezéséről a United edzője: most eldőlt, maradna-e a következő szezonban

Megszólalt állandó kinevezéséről a United edzője: most eldőlt, maradna-e a következő szezonban

Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to speak after Supreme Court struck down global tariffs

Trump to speak after Supreme Court struck down global tariffs

The Supreme Court ruled with a 6-3 majority that Trump exceeded his authority when he imposed tariffs via a law reserved for national emergencies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 18:18
Ezeken a területeken javult a magyar családok helyzete 2010 óta
2026. február 20. 17:56
Tűz pusztított egy mezőgazdasági telepen
×
×