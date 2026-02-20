Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
14.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
16.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
18.00 Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
23.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos
Vasárnap
5.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
8.00 Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke
13.00 Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója
14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
16.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
18.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
23.00 Saly Noémi irodalomtörténész