A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Békéscsabán 2026. február 21-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Balázs: sikeresen indult a kampány

Infostart / MTI

Sikeresen indult a kampány, a kormánypártok 106 jelöltje szombat délelőtt 10 órára - elsőként - minden körzetben összegyűjtötte a szükséges számú aláírást - olvasható Orbán Balázsnak, a miniszerelnök politikai igazgatójának kampányfőnöki gyorselemzésében.

Orbán Balázs felidézte: a Fidesz a "Fidesz - a biztos választás" szlogennel február 21-én elindította a választási kampányát, országszerte kikerült mind a 106 jelölt plakátja.

"A 106 jelöltünk délelőtt 10 órára - elsőként - minden körzetben összegyűjtötte a szükséges számú aláírást. A Fidesz az aláírásgyűjtés során fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt felett: a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai alapján a Fidesz 196 000, míg a Tisza Párt 110 000 aláírást adott le" - olvasható a bejegyzésben.

Hozzátette: folytatják a kapcsolatteremtést, és a választópolgárok további támogatását kérik saját íveiken.

"Február 23-án, hétfőn országjárásra indul a Fidesz, mely keretében több száz eseményt fogunk megtartani. Az országjárás március 20-ig tart, be fogjuk járni egész Magyarországot!" - írta bejegyzésében Orbán Balázs.

Összegzése szerint "a kampány tehát sikeresen indult - de mindannyian érezzük, hogy most a szokásosnál is nagyobb a tét. Európára a háború veszélye leselkedik. Magyarország elsődleges célja a kimaradás: ehhez erős nemzeti kormányra és széles körű háborúellenes társadalmi kiállásra van szükség".

Orbán Balázs emlékeztetett arra, hogy Magyarország kormánya Nemzeti Petíciót indított az ukrán zsarolással és Brüsszel háborús terveinek finanszírozásával szemben. A petíció támogatottsága kimagasló: már most több mint 350 ezren küldték vissza - erre még március 23-ig van lehetősége mindenkinek.

Közölte azt is, hogy a szombati békéscsabai esemény után folytatódnak a Háborúellenes Gyűlések: a jövő héten Esztergomban lesz nagygyűlés. Március 15-én az állami megemlékezés előtt pedig várhatóan az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor - tette hozzá.

"Meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát! Fel, győzelemre!" - zárta bejegyzését Orbán Balázs.

