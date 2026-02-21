ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén működő olajtartálytelepen 2022. augusztus 15-én. Ide fut be a cseh olajimportot biztosító másik vezeték, az IKL csővezeték is. A telep tárolókapacitása 1 675 000 köbméter.
Nyitókép: Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén 2022. augusztus 15-én.

Meghökkentő ajánlattal magyarázkodik Ukrajna az Európai Uniónak kőolajügyben

Infostart

Ukrajna hivatalos levélben javasolta az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának, hogy a Magyarországra és Szlovákiába irányuló orosz kőolajszállítást a megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyett az Odessza–Brodi olajvezetéken keresztül bonyolítsák le – jelentette az ukrán sajtó a dokumentumra hivatkozva.

Az ukrán fél tájékoztatása szerint a Barátság vezeték technológiai berendezései a 2026. januári orosz rakétatámadások következtében jelentős károkat szenvedtek, a helyreállítási munkálatok pedig jelenleg is zajlanak. A szállítások biztonságos fenntartása érdekében Kijev két logisztikai lehetőséget vázolt fel az uniós tagállamok számára - írja az index.hu.

Az egyik, hogy

az orosz kőolajat az ukrán belső hálózat egyéb elemeinek felhasználásával továbbítják.

Tengeri úton érkező nyersolaj fogadása az ukrán kikötőkben, majd annak továbbítása az Odessza–Brodi vezetéken keresztül a közép-európai finomítók felé.

Ahogy arról korábban már többször írtunk ellentmondó hírek érkeztek a javítások állapotáról: orosz ügynökségi jelentések szerint a technikai hibákat már február elején elhárították, a szállítások azonban ennek ellenére sem indultak újra. A magyar kormány is ezen az állásponton van.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán lépést „politikai zsarolásnak” minősítette. A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna indokolatlanul gyakorol nyomást Magyarországra az ellátási útvonalak korlátozásával. A magyar kormány válaszlépésként korábban leállította a gázolajexportot Ukrajna irányába.

Ezzel párhuzamosan a Mol és a kormányzati szervek folyamatosan vizsgálják a déli, Adria-vezetéken keresztüli beszerzés bővítésének lehetőségeit, hogy kiváltsák a bizonytalanná vált keleti szállítási irányt. A magyar cég alelnöke viszont arra figyelmeztetett, ha a horvátok nem hajlandók orosz kőolajat szállítani Magyarországra, akkor jelentős áremelésre lehet számítani a kutakon.

Komoly üzemanyagár-emelkedéssel és a finomítói termelés visszaesésével fenyeget a Barátság kőolajvezeték leállása, valamint az orosz nyersolaj esetleges teljes kiesése – figyelmeztetett Szabó Szabolcs, a Mol-csoport Downstream üzletágának szenior alelnöke.

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
×