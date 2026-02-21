Meghökkentő ajánlattal magyarázkodik Ukrajna az Európai Uniónak kőolajügyben

Az ukrán fél tájékoztatása szerint a Barátság vezeték technológiai berendezései a 2026. januári orosz rakétatámadások következtében jelentős károkat szenvedtek, a helyreállítási munkálatok pedig jelenleg is zajlanak. A szállítások biztonságos fenntartása érdekében Kijev két logisztikai lehetőséget vázolt fel az uniós tagállamok számára - írja az index.hu.

Az egyik, hogy

az orosz kőolajat az ukrán belső hálózat egyéb elemeinek felhasználásával továbbítják.

Tengeri úton érkező nyersolaj fogadása az ukrán kikötőkben, majd annak továbbítása az Odessza–Brodi vezetéken keresztül a közép-európai finomítók felé.

Ahogy arról korábban már többször írtunk ellentmondó hírek érkeztek a javítások állapotáról: orosz ügynökségi jelentések szerint a technikai hibákat már február elején elhárították, a szállítások azonban ennek ellenére sem indultak újra. A magyar kormány is ezen az állásponton van.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán lépést „politikai zsarolásnak” minősítette. A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna indokolatlanul gyakorol nyomást Magyarországra az ellátási útvonalak korlátozásával. A magyar kormány válaszlépésként korábban leállította a gázolajexportot Ukrajna irányába.

Ezzel párhuzamosan a Mol és a kormányzati szervek folyamatosan vizsgálják a déli, Adria-vezetéken keresztüli beszerzés bővítésének lehetőségeit, hogy kiváltsák a bizonytalanná vált keleti szállítási irányt. A magyar cég alelnöke viszont arra figyelmeztetett, ha a horvátok nem hajlandók orosz kőolajat szállítani Magyarországra, akkor jelentős áremelésre lehet számítani a kutakon.

Komoly üzemanyagár-emelkedéssel és a finomítói termelés visszaesésével fenyeget a Barátság kőolajvezeték leállása, valamint az orosz nyersolaj esetleges teljes kiesése – figyelmeztetett Szabó Szabolcs, a Mol-csoport Downstream üzletágának szenior alelnöke.