ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 31: and Ibrahima Konate of Liverpool celebrates victory following the Premier League match between Liverpool and Newcastle United at Anfield on January 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Stu Forster

Vasárnapi kérdés: Szoboszlaiék vagy az olimpia csúcsmeccse – sportközvetítések

Infostart / MTI

A téli olimpiának vége, de a csúcsfoci marad. Természetesen vasárnap sok sportág élő közvetítése nézhető még: több kosárnyi labda, kerékpár autósport.

M4 Sport

10.00: Téli olimpia, sífutás, nők 50 km

14.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi döntő

17.30: Labdarúgás, NB I, Paks–ETO FC Győr

20.30: Téli olimpia, záróünnepség

M4 Sport+

10.00: Téli olimpia, bob, férfi négyes

11.00: Téli olimpia, curling, női döntő

14.45: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Debrecen

17.00: Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, bronzmérkőzés

20.00: Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, döntő

Sport 1

11.45: Kézilabda, Európa-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, visszavágó, Balatonfüred-Karvina

13.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Debrecen-Buducsnoszt

15.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Győri ETO KC-Borussia Dortmund

17.45: Kézilabda, Európa Liga, nők, csoportkör, Blomberg Lippe-Esztergom

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Rio Ave

Sport 2

15.00: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Minden

19.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City-Cleveland Cavaliers

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Golden State Warriors-Denver Nuggets

Eurosport 1

9.40: Téli olimpia, sífutás, nők 50 km

12.30: Téli olimpia, bob, férfi négyes, 4. futam

13.00: Téli olimpia, curling, női döntő

14.05: Téli olimpia, jégkorong, férfi döntő

20.30: Téli olimpia, záróünnepség

Eurosport 2

9.50: Téli olimpia, bob, férfi négyes, 3. futam

11.50: Országúti kerékpár, UAE Tour, férfiak, 7. szakasz

13.30: Országúti kerékpár, Andalúz körverseny, 5. szakasz

15.30: Országúti kerékpár, Algarvei körverseny, 5. szakasz

20.00: Sznúker, The Players Championship, döntő

23.00: Golf, PGA Tour, 4. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Fulham

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Arsenal

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Alavés

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Levante

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Mallorca

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Valencia

Arena 4

3.00, 4.30 és 6.00: Superbike-vb, Ausztrália, superpole race, SSP 2. verseny és SBK 2. verseny

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Paderborn-Hertha BSC

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Mönchengladbach

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-Werder Bremen

21.00: Autósport, Nascar, Autotrader 400

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Torino

14.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham-Liverpool

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Parma

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Cremonese

22.45: Tenisz, ATP-torna, döntő, Rio de Janeiro

Kezdőlap    Sport    Vasárnapi kérdés: Szoboszlaiék vagy az olimpia csúcsmeccse – sportközvetítések

sport

közvetítés

televízió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifakadt az államelnök: nem igaz, hogy Ukrajna okozta a háborút!

Kifakadt az államelnök: nem igaz, hogy Ukrajna okozta a háborút!

Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 22. 10:54
Magyar versenyző a mezőny legeredményesebbje az amerikai döntőben
2026. február 22. 09:40
Az Egyesült Államok számára eljön a várva várt csata, aztán véget ér a téi olimpia
×
×