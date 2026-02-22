Vasárnapi kérdés: Szoboszlaiék vagy az olimpia csúcsmeccse – sportközvetítések

M4 Sport
10.00: Téli olimpia, sífutás, nők 50 km
14.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi döntő
17.30: Labdarúgás, NB I, Paks–ETO FC Győr
20.30: Téli olimpia, záróünnepség
M4 Sport+
10.00: Téli olimpia, bob, férfi négyes
11.00: Téli olimpia, curling, női döntő
14.45: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Debrecen
17.00: Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, bronzmérkőzés
20.00: Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, döntő
Sport 1
11.45: Kézilabda, Európa-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, visszavágó, Balatonfüred-Karvina
13.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Debrecen-Buducsnoszt
15.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Győri ETO KC-Borussia Dortmund
17.45: Kézilabda, Európa Liga, nők, csoportkör, Blomberg Lippe-Esztergom
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Rio Ave
Sport 2
15.00: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Minden
19.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City-Cleveland Cavaliers
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Golden State Warriors-Denver Nuggets
Eurosport 1
9.40: Téli olimpia, sífutás, nők 50 km
12.30: Téli olimpia, bob, férfi négyes, 4. futam
13.00: Téli olimpia, curling, női döntő
14.05: Téli olimpia, jégkorong, férfi döntő
20.30: Téli olimpia, záróünnepség
Eurosport 2
9.50: Téli olimpia, bob, férfi négyes, 3. futam
11.50: Országúti kerékpár, UAE Tour, férfiak, 7. szakasz
13.30: Országúti kerékpár, Andalúz körverseny, 5. szakasz
15.30: Országúti kerékpár, Algarvei körverseny, 5. szakasz
20.00: Sznúker, The Players Championship, döntő
23.00: Golf, PGA Tour, 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Fulham
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Arsenal
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Alavés
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Levante
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Mallorca
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Valencia
Arena 4
3.00, 4.30 és 6.00: Superbike-vb, Ausztrália, superpole race, SSP 2. verseny és SBK 2. verseny
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Paderborn-Hertha BSC
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Mönchengladbach
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-Werder Bremen
21.00: Autósport, Nascar, Autotrader 400
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Torino
14.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham-Liverpool
17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Parma
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Cremonese
22.45: Tenisz, ATP-torna, döntő, Rio de Janeiro