A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) az Energiabiztonsági Tanács ülésén Budapesten 2026. február 22-én. A kormányfõ mellett Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági fõtanácsadója (b), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (b2) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b4).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor üzent Ukrajnának

Infostart / MTI

Nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra Magyarországra – jelentette ki a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően a Facebook-oldalán vasárnap. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.

A videóhoz a kormányfő azt írta: a Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok.

Orbán Viktor a videóban azt mondta: Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, és ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarországnak. „Ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított” – fogalmazott.

Ugyanakkor ellenlépésekről is döntöttek: nem indítják újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.

Döntöttek arról is, hogy az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és „a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika”.

A miniszterelnök jelezte: döntöttek arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megállítják. Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra.

Azt is eldöntötték, hogy amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogat Magyarország, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadjuk.

„Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok” – fogalmazott Orbán Viktor.

Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Szijjártó Péter szerint az Orbán Viktor által összehívott Energetikai Tanács ülésén világossá vált: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint.
 

