2026. február 21. szombat
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Ismét megszólalt a gödi polgármester Samsung-ügyben

Infostart

Göd polgármestere határozottan cáfolta a helyi akkumulátorgyár környezetszennyezéséről szóló híreszteléseket. Kammerer Zoltán a HírTV-ben adott interjújában hangsúlyozta: a város saját forrásaiból finanszírozott, független és akkreditált vizsgálatok eddig semmilyen egészség- vagy környezetkárosító hatást nem mutattak ki.

A polgármester kiemelte, hogy a méréseket nem a gyár, hanem Göd önkormányzata rendelte meg, a mintavételezést és az összetett elemzéseket pedig minden esetben akkreditált laboratóriumok szakemberei végzik. A vizsgálatok rendkívül széles körűek: kiterjednek az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó speciális kibocsátásokra, a levegő tisztaságára, a talajvíz minőségére, valamint a lakosságot érintő zajszint mérésére is.

Nincsenek határérték közeli eredmények sem

Kammerer Zoltán a televíziós szereplés során aláhúzta: az eddigi vizsgálatok során egyetlen esetben sem találtak olyan anyagot, amely a gyár tevékenységéhez köthető szennyeződésre utalna. Külön pontot kapott a nyilatkozatban, hogy nemcsak túllépés nem történt, de még a megengedett határértékeket megközelítő adatokat sem rögzítettek a műszerek - írja a hellogod.hu.

Bár a polgármester szerint a mérések adatai megnyugtatóak, a Samsung-gyár bírálói és bizonyos civil szervezetek továbbra is fenntartásokkal kezelik a hivatalos tájékoztatást. A kérdés politikai súlyát jelzi, hogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a témában, aki szerint a Samsung-gyár körüli negatív kampányok megalapozatlanok.

A településvezető az interjú végén ígéretet tett: amennyiben a jövőben bármilyen rendellenességet vagy határérték-emelkedést tapasztalnának, az önkormányzat haladéktalanul tájékoztatja a nyilvánosságot és megteszi a szükséges bejelentéseket az illetékes hatóságok felé.

A helyzetet másképpen látja a helyi ellenzék. A Göd-ÉRT egyesület arra emlékeztet, hogy ők korábban mértek jelentősen magasabb talajszennyezettségi értékeket is. Legutóbb 2025-ben számoltak be erről, „igaz semmi nem bizonyítja, hogy a vegyi anyagok a Samsung gyárából kerültek a talajba” - írta 2025 áprilisában a telex.hu.

Kezdőlap    Gazdaság    Ismét megszólalt a gödi polgármester Samsung-ügyben

samsung

szennyezés

monitoring

Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz

Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz
Az iszlamista szervezet ragaszkodik a könnyű fegyverzetéhez, ugyanis ha feladná, akkor a támogató klánokkal együtt ki lenne szolgáltatva a gázai politikai ellenfeleinek – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Mint fogalmazott, a gázai konfliktus rendezéséhez nem elég a pénz és az erő, informális egyezkedésekre és alkukra is szükség lesz.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
Így robban fel az OpenAI bevétele

Így robban fel az OpenAI bevétele

Hatalmas növekedést vár magától az OpenAI, a cég előrejelzése szerint néhány éven belül a világ egyik legnagyobb technológiai bevételtermelő vállalatává válhat.

Új választási szabályok léptek életbe: erről mindenkinek tudnia kell, aki szavazni akar 2026-ban

Új választási szabályok léptek életbe: erről mindenkinek tudnia kell, aki szavazni akar 2026-ban

Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

