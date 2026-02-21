Ismét megszólalt a gödi polgármester Samsung-ügyben

A polgármester kiemelte, hogy a méréseket nem a gyár, hanem Göd önkormányzata rendelte meg, a mintavételezést és az összetett elemzéseket pedig minden esetben akkreditált laboratóriumok szakemberei végzik. A vizsgálatok rendkívül széles körűek: kiterjednek az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó speciális kibocsátásokra, a levegő tisztaságára, a talajvíz minőségére, valamint a lakosságot érintő zajszint mérésére is.

Nincsenek határérték közeli eredmények sem

Kammerer Zoltán a televíziós szereplés során aláhúzta: az eddigi vizsgálatok során egyetlen esetben sem találtak olyan anyagot, amely a gyár tevékenységéhez köthető szennyeződésre utalna. Külön pontot kapott a nyilatkozatban, hogy nemcsak túllépés nem történt, de még a megengedett határértékeket megközelítő adatokat sem rögzítettek a műszerek - írja a hellogod.hu.

Bár a polgármester szerint a mérések adatai megnyugtatóak, a Samsung-gyár bírálói és bizonyos civil szervezetek továbbra is fenntartásokkal kezelik a hivatalos tájékoztatást. A kérdés politikai súlyát jelzi, hogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a témában, aki szerint a Samsung-gyár körüli negatív kampányok megalapozatlanok.

A településvezető az interjú végén ígéretet tett: amennyiben a jövőben bármilyen rendellenességet vagy határérték-emelkedést tapasztalnának, az önkormányzat haladéktalanul tájékoztatja a nyilvánosságot és megteszi a szükséges bejelentéseket az illetékes hatóságok felé.

A helyzetet másképpen látja a helyi ellenzék. A Göd-ÉRT egyesület arra emlékeztet, hogy ők korábban mértek jelentősen magasabb talajszennyezettségi értékeket is. Legutóbb 2025-ben számoltak be erről, „igaz semmi nem bizonyítja, hogy a vegyi anyagok a Samsung gyárából kerültek a talajba” - írta 2025 áprilisában a telex.hu.