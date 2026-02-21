Éles fordulatok jönnek az időjárásban

Szombaton napközben átmenetileg nagyobb területen is szakadozottá válhat a felhőtakaró. Az északkeleti harmad kivételével többfelé várható csapadék, napközben a Dunántúlon, majd éjjel a déli részeken is több helyen vált át az eső havazásba, de az Alföld egyes részein végig eső várható, néhol átmeneti ónos eső is lehet.

Szombaton napközben a nyugat felől érkező és gyengülő csapadékzónából több helyen időszakos eső, északon néhol havas eső, havazás valószínű, az északnyugati határnál átmeneti ónos eső is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -5 és 0 fok között alakul, de a keleti határ közelében +1, +3 fok is lehet, míg a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +7 fok között alakul.

Vasárnap kapunk egy markáns melegfrontot, akkor már 12 fokos napi maximumra számíthatunk, a következő héten pedig már 14-15 fokra lehet készülni napközben.