ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hullámvasút
Nyitókép: Pixabay

Éles fordulatok jönnek az időjárásban

Infostart

Időjárási hullámvasúton leszünk egész hétvégén, elsősorban a hőmérséklet szempontjából. A hóviharokból tehát elég gyorsan átdobódunk a (majdnem)tavaszba.

Szombaton napközben átmenetileg nagyobb területen is szakadozottá válhat a felhőtakaró. Az északkeleti harmad kivételével többfelé várható csapadék, napközben a Dunántúlon, majd éjjel a déli részeken is több helyen vált át az eső havazásba, de az Alföld egyes részein végig eső várható, néhol átmeneti ónos eső is lehet.

Szombaton napközben a nyugat felől érkező és gyengülő csapadékzónából több helyen időszakos eső, északon néhol havas eső, havazás valószínű, az északnyugati határnál átmeneti ónos eső is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -5 és 0 fok között alakul, de a keleti határ közelében +1, +3 fok is lehet, míg a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +7 fok között alakul.

Vasárnap kapunk egy markáns melegfrontot, akkor már 12 fokos napi maximumra számíthatunk, a következő héten pedig már 14-15 fokra lehet készülni napközben.

Kezdőlap    Életmód    Éles fordulatok jönnek az időjárásban

időjárás

előrejelzés

hétvége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon

Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon
Mélyen megrázta Németországot a közelmúltban az a haláleset, amely Rajna-vidék-Pfalz tartományban egy vasúti szerelvényen történt. Egy jegyellenőr munkavégzés során vesztette életét, amikor egy „potyautas” végzetesen bántalmazta őt. Napokkal később vált ismertté, hogy a német vonatokon és a pályaudvarokon a múlt évben csaknem 6000 bűncselekmény történt.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz

Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz

Megkapta mindenki januárban a díjkimutatását, amiből kiderült, hogy mennyit is költött az elmúlt évben bankolásra. A Bankmonitor becslése szerint ez az összeg egy átlagos számlatulajdonosnál évi 50 ezer forint lehetett, de szélsőséges esetben több százezer forintra is rúghat. Ezt teljes egészében megspórolhatja bárki, aki változtat a rossz szokásain és lecseréli meglévő csomagját egy kedvezőbbre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?

Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?

A duális partnerek bevonása, a digitális fejlesztések és a reális pályakép kialakítása ma fontosabb, mint valaha.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 05:36
Őrületes dolog történt a Balatonnál, ezen csak ámulni lehet
2026. február 19. 05:00
Havazás és ónos eső miatt is kiadtak figyelmeztetést – térkép
×
×