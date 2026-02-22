Trump diagnózisa telibe kaphatta Grönland egészségügyét

Trump szombaton a Truth Social platformon azt írta, hogy „egy nagy kórházhajót küldenek Grönlandhoz, hogy gondoskodjanak a sok betegről, akik ott nem kapnak ellátást”.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter erre reagálva úgy nyilatkozott, hogy az autonóm területnek nincs szüksége ilyen célzott egészségügyi kezdeményezésre, mert lakossága megkapja a szükséges egészségügyi ellátást, ráadásul ingyen.

Heidi Nolso, a grönlandi fővárostól, Nuuktól 75 kilométerre lévő, 35 lakosú Kapisillit falucska vezetője viszont az AFP hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap elmondta: számos gondjuk van az egészségügyi ellátás terén, például régóta küzdenek azért, hogy kapjanak egy defibrillátort. A falu csak hajóval két óra alatt, vagy helikopterrel közelíthető meg, és egy szívinfarktus esetén ez nagyon hosszú idő – jelentette ki.

A falu lakói elvégeznek magukon és egymásnak minden olyan orvosi műveletet, amelyet el tudnak végezni a rendelkezésükre bocsátott eszközökkel – mondta Nolso. A faluban van egy orvosi rendelő, de ott már több hónapja nem rendel orvos. Konzultálni egy nuuki orvossal csak videókapcsolaton keresztül lehet, ami költséges a magas internetszolgáltatási díj miatt, bár a beteg ezt számára ingyen megteheti a polgármesteri hivatalból.

Fogorvos évente egyszer jár a faluban. Beutazni egy nuuki kórházba nagyon költséges. Hajójárat hetente csak egy van, és a menetjegy több mint száz eurónak (38 ezer forint) megfelelő összegbe kerül. Miután több napra el kell utazni, a fővárosban szállodai szobát is kell bérelni, ami szintén sokba kerül – tette hozzá a középkorú asszony.

A grönlandi statisztikai hivatal adatai szerint a gönlandiak születéskor várható élettartama 10 évvel kevesebb, mint a dánoké.

Anna Wangenheim grönlandi egészségügyi miniszter elismerte vasárnap, hogy az egészségügyi rendszer finanszírozásából több évi felhalmozódás után hiányzik egymilliárd (dán) korona (50 milliárd forint), de hozzátette, hogy ennek ledolgozása folyamatban van, és közelítik az ellátás színvonalát a dániaihoz.

Nyitókép: X. Frigyes dán király személyesen találkozik Grönland népével 2026. február 18-án.