Alice Weidel: Orbán Viktor az egyetlen garancia, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba

Alice Weidel úgy fogalmazott, Ukrajnát a gazdasági adatai és a teljes politikai transzmissziós folyamat sem teszi alkalmassá az unióba való belépéshez.

Ukrajna egy rendezetlen, teljes egészében diszfunkcionális állam, ezért sosem volna szabad bekerülnie az EU-ba - jelentette ki az AfD társelnöke, hozzátéve, hogy az olyan államokat, mint a tagjelölt Montenegró vagy Szerbia "nyilvánvalóan összecseréltek" Ukrajnával. Jelezte, Ukrajna nem lehet az EU tagja és nem lehet a NATO tagja sem.

Weidel szerint az AfD-nek a magyar kormánypárthoz hasonlóan az a célja, hogy béke legyen Európában, ehhez pedig mindkét háborúzó féllel beszélni kell. Rámutatott, a német kormányon látszik, hogy nem tanult a múltból és károsnak tartja a kialakult helyzetet. Hogyan lehet az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal egyszerre rosszban lenni német kormányként? - tette fel a kérdést.

Az európai vezetésről azt mondta, hihetetlenül káros, amit csináltak, és "annyi porcelánt törnek össze", hogy attól tart, olyan politikai folyamatok indulnak be, amelyek később már nem lesznek ellenőrizhetők.

Az ukrajnai háború egy proxy háború, és csak az Egyesült Államok képes arra, hogy békét teremtsen - mondta. Kifejtette, a háború nem Oroszország és Ukrajna, hanem az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik, éppen ezért ők a tárgyalópartnerek. Hozzátette, az európaiakat nem kell, hogy érdekelje, hol van az orosz-ukrán határ, Európa számára az a fontos, hogy a háború ne eszkalálódjon tovább.

Rámutatott, a békefolyamat pillanatnyilag kontrakarírozott az európai vezetők által, akik azt a Zelenszkijt erősítik, akinek nincs elfogadottsága a saját lakossága körében, ez pedig hatalmas probléma. Úgy fogalmazott, abban a veszélyben vagyunk, hogy ott már egyáltalán nem lehet lezárni a dolgokat, ezért azt javasolja, hogy az európaiak vonuljanak ki, legyenek semlegesek, legyen közvetítő pozíciójuk, és ne akarjanak nagyobbak lenni, mint amekkorák.

Alice Weidel szerint Brüsszel erőteljes befolyást gyakorol a magyar választásra azért, hogy az ellenzék vezetőjét ültesse a kormányba.

Magyar Péterről úgy fogalmazott, hiteltelennek és "brüsszeli bábnak" tartja, akinek az a célja, hogy Magyarországot erőteljesebben hozzácsatolja az Európai Unióhoz és megvalósítsa azt, amit Brüsszelből mondanak neki. Jelezte, Magyarország az országok szempontjából fontos függetlenséget el fogja veszíteni, "ha ennek az embernek bármikor is szava lesz".

"Nem hiszem, hogy áprilisban megválasztják, (...), de egyszerűen figyelni kell erre az emberre, erre a mozgalomra, mert Brüsszel egészen egyértelműen és nagyon erőteljesen (...) befolyást gyakorol a választásra az országon belül" - mondta az AfD társelnöke.

Saját pártja helyzetéről azt mondta, márciusban több tartományban tartanak parlamenti választásokat, ahol rekorderedményekre számít, de ezek még nem lesznek elegendők ahhoz, hogy kormányzati tényezővé váljanak.

Hozzátette, szeptemberben két tartományparlamenti választás is lesz, ahol az AfD erős és megvan a lehetősége annak, hogy abszolút mandátumtöbbséget szerezzenek.

Jelezte, pártja eddig mindig kezet nyújtott a CDU-nak azért, hogy koalíciót alkossanak, de azt a CDU visszautasította, ami megerősítette az AfD-ét. A pártjával szemben alkalmazott "tűzfalpolitikáról" pedig azt mondta, azért nem jó, ha nem beszélnek egymással, mert nem tudják a választók akaratát megvalósítani.

"Demokratákként sosem kellene megengednünk azt, hogy ne beszéljünk egymással, hiszen a nép választott bennünket és az a kötelességünk, hogy közeledjünk egymáshoz és kompromisszumokat kössünk" - nyilatkozta.

Kutatásokra hivatkozva elmondta, szövetségi szinten a legerősebbek, Kelet-Németországban pedig 40 százalék fölött mérik az AfD-t.

Alice Weidel szerint a németországi állapotok napról napra romlanak, rekordszámban mennek tönkre vagy menekülnek külföldre a német vállalatok, ami hatalmas mértékű munkahelyvesztést jelent.

"Az emberek egyre inkább elgondolkodnak ezen, hogy hogyan tovább az országunkban és minél rosszabb lesz a helyzet, annál inkább fordulnak felénk" - mondta a politikus, hozzátéve, hogy a Friedrich Merz vezette kormánynak egyáltalán nincs stratégiája arra, hogyan szeretné ezt az országot reformálni.

"Az elit attól tart, hogy túl erősek leszünk, és így elgondolkodnak azon, hogy esetleg betiltsanak bennünket" - jelentette ki AfD társelnöke.