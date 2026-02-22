ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 22. vasárnap
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a 28. Csángó bál megnyitóján a budapesti Millenárison 2025. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Sulyok Tamás is részt vesz a téli olimpia záróünnepségén

Infostart / MTI

Sulyok Tamás államfő is ott lesz a XXV. téli olimpia záróünnepségén Veronában – közölte a Sándor-palota.

A közlemény szerint az államfő a nemzetközi olimpiai mozgalom meghívására Magyarország képviseletében jelen volt az olimpia milánói megnyitóünnepségén is, ellátogatott az olimpiai faluba, találkozott a magyar csapat tagjaival, és megtekintette a magyar érdekeltségű, 10+10 kilométeres férfi síatlon-versenyt.

A köztársasági elnököt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri a veronai záróünnepségre - írták.

A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy mindezeket megelőzően a Sándor-palota adott otthont az olimpiára kiutazó magyar csapat ünnepélyes fogadalomtételének.

záróünnepség

sulyok tamás

téli olimpia

milánó-cortina 2026

