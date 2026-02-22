Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt

„Be fogjuk hívni az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, miután a külképviselet megjegyzést tett a nemzeti közösségünket érintő drámával kapcsolatban” – mondta Jean-Noël Barrot a France Info közszolgálati hírrádióban.

„Elutasítjuk ennek a tragédiának bármiféle politikai célú felhasználását” – tette hozzá, megjegyezve, hogy Franciaországnak nincs szüksége „semmilyen kioktatásra az erőszakról, főleg nem a reakciós internacionálétól”.

A tárca egyelőre nem tudta megerősíteni a bekéretés időpontját.

Egy 23 éves diák, Quentin Deranque múlt szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős. A támadás egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges csoport közötti verekedéssé fajult, amelyben a szóban forgó diák egyedül maradt, és járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport „legalább hat maszkos, kapucnis tagja” ütötte és rugdosta a földre esett férfit, majd magára hagyta.

Az amerikai kormány elítélte pénteken a szélsőbaloldali politikai erőszakot. Ez volt az első hivatalos amerikai reakció a nemzeti radikális aktvista halálára. Washington a felelősök bíróság elé állítását követeli.

A párizsi amerikai nagykövetet, aki tavaly nyáron érkezett állomáshelyére, már augusztus végén is bekérették a külügyminisztériumba, miután Párizs elfogadhatatlannak ítélte, hogy a diplomata bírálta Emmanuel Macron államfő szerinte „nem kielégítő fellépését” az antiszemitizmus ellen. Akkor „az amerikai nagykövet távollétére” hivatkozva az amerikai nagykövetség ügyvivője jelent meg a minisztériumban.

Csütörtökön szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás a nemzeti radikális aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség. A vádlottak között öt férfi és két nő van, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.

A gyanúsítottak többsége szélsőbaloldali mozgalmakhoz kötődik, és közöttük van három olyan ember is, aki az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a munkatársa, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.

Nyitókép: A szélsőbaloldali aktivisták által agyonvert 23 éves nemzeti radikális diák, Quentin Deranque emlékére tartott felvonulás Lyonban 2026. február 21-én.