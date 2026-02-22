ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szélsõbaloldali aktivisták által agyonvert 23 éves nemzeti raikális diák, Quentin Deranque emlékére tartott felvonulás Lyonban 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Firas Abdulah

Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt

Infostart

Bekéretik a francia külügyminisztériumba Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét azon megjegyzések miatt, amelyeket az amerikai kormány tett a Lyonban politikai ellenfelei által halálra vert nemzeti radikális diák halálával kapcsolatban – jelentette be vasárnap a francia diplomácia vezetője.

„Be fogjuk hívni az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, miután a külképviselet megjegyzést tett a nemzeti közösségünket érintő drámával kapcsolatban” – mondta Jean-Noël Barrot a France Info közszolgálati hírrádióban.

„Elutasítjuk ennek a tragédiának bármiféle politikai célú felhasználását” – tette hozzá, megjegyezve, hogy Franciaországnak nincs szüksége „semmilyen kioktatásra az erőszakról, főleg nem a reakciós internacionálétól”.

A tárca egyelőre nem tudta megerősíteni a bekéretés időpontját.

Egy 23 éves diák, Quentin Deranque múlt szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős. A támadás egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges csoport közötti verekedéssé fajult, amelyben a szóban forgó diák egyedül maradt, és járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport „legalább hat maszkos, kapucnis tagja” ütötte és rugdosta a földre esett férfit, majd magára hagyta.

Az amerikai kormány elítélte pénteken a szélsőbaloldali politikai erőszakot. Ez volt az első hivatalos amerikai reakció a nemzeti radikális aktvista halálára. Washington a felelősök bíróság elé állítását követeli.

A párizsi amerikai nagykövetet, aki tavaly nyáron érkezett állomáshelyére, már augusztus végén is bekérették a külügyminisztériumba, miután Párizs elfogadhatatlannak ítélte, hogy a diplomata bírálta Emmanuel Macron államfő szerinte „nem kielégítő fellépését” az antiszemitizmus ellen. Akkor „az amerikai nagykövet távollétére” hivatkozva az amerikai nagykövetség ügyvivője jelent meg a minisztériumban.

Csütörtökön szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás a nemzeti radikális aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség. A vádlottak között öt férfi és két nő van, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.

A gyanúsítottak többsége szélsőbaloldali mozgalmakhoz kötődik, és közöttük van három olyan ember is, aki az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a munkatársa, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.

Nyitókép: A szélsőbaloldali aktivisták által agyonvert 23 éves nemzeti radikális diák, Quentin Deranque emlékére tartott felvonulás Lyonban 2026. február 21-én.

Kezdőlap    Külföld    Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt

emberölés

támadás

franciaország

szélsőbal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Szijjártó Péter szerint az Orbán Viktor által összehívott Energetikai Tanács ülésén világossá vált: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint.
 

A magyar kormányfő üzent Ukrajnának

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

A miniszterelnök összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Még mindig a NATO-tagság lehet az ukrajnai béke egyik legfőbb akadálya

Meghökkentő ajánlattal magyarázkodik Ukrajna az Európai Uniónak kőolajügyben

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lövöldözés Trump birtokán: meglepő részletek derültek ki az elkövetőről

Lövöldözés Trump birtokán: meglepő részletek derültek ki az elkövetőről

Újabb részletek derültek ki a Mar-a-Lago északi kapujánál történt incidens gyanúsítottjáról. A húszas évei elején járó, észak-karolinai férfit a családja napokkal korábban jelentette be eltűntként - írta a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss hírszerzési jelentés: óriási bajban az orosz hadsereg, ezért kezdhet el kapkodni Moszkva

Friss hírszerzési jelentés: óriási bajban az orosz hadsereg, ezért kezdhet el kapkodni Moszkva

A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man killed after entering secure perimeter of Trump's Mar-a-Lago residence, Secret Service says

Man killed after entering secure perimeter of Trump's Mar-a-Lago residence, Secret Service says

Authorities say the US president was not in Florida when a suspect carrying a shotgun and fuel can was killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 22. 15:37
Lelőtték a fegyveres betörőt Donald Trump házában
2026. február 22. 15:25
Azt hitték, hogy megmentik, szívátültetésbe halt bele egy kisfiú
×
×