Nyilvános ünnepségen hányták le az államfőt – videó

Az egyik tajvani templom vezetője, Lin Pej-huo hirtelen rosszul lett és lehányta Laj Csing-töt, Tajvan elnökét, aki a holdújév alkalmából rendezett ünnepségen vett részt – írja a The Sun híradása nyomán az Index.
Az elnök éppen a beszédet tartó papot hallgatta, amikor a közvetlenül mellette álló idős férfi váratlanul öklendezni kezdett. Gyorsan oldalra fordult, ám hiába kapta szája elé a kezét, a gyomortartalma egy része így is Laj Csing-tö pulóverén kötött ki.
A tajvani elnök, aki korábban orvosként dolgozott, ösztönösen oldalra lépett, majd visszafordult, és az idős férfi állapotáról érdeklődött.
Az ünnepséget rövid időre felfüggesztették. Az államfő a helyszínen irányította az elsősegélynyújtást, majd a tömeghez is szólt. Később még szórólapokat is osztogatott összehányt pulóverében.
A pap később arról beszélt, hogy családja több tagja is elkapta a hányásos betegséget okozó norovírust, így szerinte nem kizárt, hogy ő is így járt, és emiatt lett rosszul. Az állapota gyorsan stabilizálódott. Később megjegyezte, nagyon sajnálja a történteket.
Az incidenst kamerák is rögzítették:
Taiwan President Lai Ching-te was accidentally splashed with vomit while handing out Lunar New Year red envelopes at a temple.— Clash Report (@clashreport) February 18, 2026
The temple chairman suddenly felt unwell and vomited during a speech. pic.twitter.com/AtNYxrX9CY