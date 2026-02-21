ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Laj Csing-tö tajvani alelnök, a kormányzó, függetlenségpárti Demokratikus Haladás Párt (DPP) elnökjelöltje sajtótájékoztatót tart Tajpejben, miután megnyerte az elnökválasztást 2024. január 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Daniel Ceng

Nyilvános ünnepségen hányták le az államfőt – videó

Infostart

A holdújév alkalmából tartott templomi ünnepségen rosszul lett egy, pont az elnök mellett álló idős pap, aki nem tudott úrrá lenni a helyzeten. Laj Csing-tö államfő azonban végzett lévén megőrizte a hidegvérét.

Az egyik tajvani templom vezetője, Lin Pej-huo hirtelen rosszul lett és lehányta Laj Csing-töt, Tajvan elnökét, aki a holdújév alkalmából rendezett ünnepségen vett részt – írja a The Sun híradása nyomán az Index.

Az elnök éppen a beszédet tartó papot hallgatta, amikor a közvetlenül mellette álló idős férfi váratlanul öklendezni kezdett. Gyorsan oldalra fordult, ám hiába kapta szája elé a kezét, a gyomortartalma egy része így is Laj Csing-tö pulóverén kötött ki.

A tajvani elnök, aki korábban orvosként dolgozott, ösztönösen oldalra lépett, majd visszafordult, és az idős férfi állapotáról érdeklődött.

Az ünnepséget rövid időre felfüggesztették. Az államfő a helyszínen irányította az elsősegélynyújtást, majd a tömeghez is szólt. Később még szórólapokat is osztogatott összehányt pulóverében.

A pap később arról beszélt, hogy családja több tagja is elkapta a hányásos betegséget okozó norovírust, így szerinte nem kizárt, hogy ő is így járt, és emiatt lett rosszul. Az állapota gyorsan stabilizálódott. Később megjegyezte, nagyon sajnálja a történteket.

Az incidenst kamerák is rögzítették:

Kezdőlap    Külföld    Nyilvános ünnepségen hányták le az államfőt – videó

baleset

pap

elnök

tajvan

hányás

laj csing-tö

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
hegy

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lesújtó jelentést adott ki az Európai Bizottság a magyar államadósságról, lépni kell

Lesújtó jelentést adott ki az Európai Bizottság a magyar államadósságról, lépni kell

Rövid távon még nincs finanszírozási zavar, közép- és hosszú távon azonban tartósan emelkedő adósságpálya rajzolódik ki Magyarország számára: változatlan költségvetési politika mellett az államadósság aránya a következő évtized közepére meghaladhatja a GDP 100 százalékát, miközben a finanszírozási igény is fokozatosan nő. A jelenlegi trendek alapján az adósságdinamika nem stabilizálódik magától, a kamatterhek és a mérsékelt növekedés együtt egyre nagyobb alkalmazkodási kényszert vetítenek előre – állapítja meg az Európai Bizottság egy friss jelentése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken

Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken

Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a szezon legszebb programjáról!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 12:18
Az ukránok megrakétázták az oroszokat
2026. február 21. 11:25
Tényleg beindult a változás Venezuelában
×
×