Nyilvános ünnepségen hányták le az államfőt – videó

Az egyik tajvani templom vezetője, Lin Pej-huo hirtelen rosszul lett és lehányta Laj Csing-töt, Tajvan elnökét, aki a holdújév alkalmából rendezett ünnepségen vett részt – írja a The Sun híradása nyomán az Index.

Az elnök éppen a beszédet tartó papot hallgatta, amikor a közvetlenül mellette álló idős férfi váratlanul öklendezni kezdett. Gyorsan oldalra fordult, ám hiába kapta szája elé a kezét, a gyomortartalma egy része így is Laj Csing-tö pulóverén kötött ki.

A tajvani elnök, aki korábban orvosként dolgozott, ösztönösen oldalra lépett, majd visszafordult, és az idős férfi állapotáról érdeklődött.

Az ünnepséget rövid időre felfüggesztették. Az államfő a helyszínen irányította az elsősegélynyújtást, majd a tömeghez is szólt. Később még szórólapokat is osztogatott összehányt pulóverében.

A pap később arról beszélt, hogy családja több tagja is elkapta a hányásos betegséget okozó norovírust, így szerinte nem kizárt, hogy ő is így járt, és emiatt lett rosszul. Az állapota gyorsan stabilizálódott. Később megjegyezte, nagyon sajnálja a történteket.

Az incidenst kamerák is rögzítették: