ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Közmédia Év Embere Díjával kitüntetett Kapu Tibor kutatóûrhajós az elismerés átadásán a budapesti Stopper Úszóházban 2026. február 20-án.
Nyitókép: Bruzák Noémi

Újabb rangos elismerést kapott a magyar űrhajós

Infostart

Kapu Tibor kutatóűrhajós átvette a Közmédia Év Embere Díját.

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, Magyarország második hivatásos űrhajósa kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként vehette át az elismerést.

Kapu Tibor 2025. június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 (Ax-4) küldetés személyzetének tagjaként, ahol – Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta és Sławosz Uznański-Wiśniewski kutatóűrhajós társaságában 18 napot töltött el. Missziója során mintegy huszonöt magyar fejlesztésű tudományos kísérletet végzett el.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója méltatásában úgy fogalmazott: "Kapu Tibor a fegyelem, a következetesség és a szorgalom példája. Munkája megtestesíti a rendet, a felkészültséget és az alázatot".

"E díjjal azt üzenjük, mennyire büszkék vagyunk önre" - mondta a vezérigazgató, aki azzal zárta a beszédét: amikor ma Kapu Tibor a Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjeinek - Nobel-díjas kutatók, olimpiai bajnokok és világhírű alkotók - sorához csatlakozik, a teljesítmény elismerése mellett azt is üzenjük: "a 21. század igazi hősei azok, akik tudásukkal, felelősségtudatukkal és emberségükkel formálják közös jövőnket".

Budapest, 2026. február 20. A Közmédia Év Embere Díjával kitüntetett Kapu Tibor kutatóûrhajós beszédet mond az elismerés átadásán a budapesti Stopper Úszóházban 2026. február 20-án. MTI/Bruzák Noémi
Budapest, 2026. február 20. A Közmédia Év Embere Díjával kitüntetett Kapu Tibor kutatóûrhajós beszédet mond az elismerés átadásán a budapesti Stopper Úszóházban 2026. február 20-án. MTI/Bruzák Noémi

Kapu Tibor a díj átvétele után hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy az ő neve is felkerül a díjazottak névsorára, majd úgy fogalmazott:

"egy évente csupán egy embernek odaítélt elismerés nívója a nevekben is rejlik".

Hozzátette: az arányokat tekintve idéntől a díjazottak között 2 Nobel-díjasra 1 űrhajós jut, "ezen az arányon a későbbiekben dolgozni fogunk" - mondta.

A Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjei között olyan kiválóságok találhatók, mint Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus (2020), Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok (2021), Fudzsimoto Szú világszerte elismert építész (2022), Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (2023), valamint Kurtág György, az egyik legjelentősebb kortárs magyar zeneszerző (2024).

Kezdőlap    Belföld    Újabb rangos elismerést kapott a magyar űrhajós

mtva

űrhajós

kapu tibor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
hegy

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi bejelentésre készül Észak-Korea rettegett diktátora: hamarosan kiáll az emberei elé Kim Dzsong Un

Történelmi bejelentésre készül Észak-Korea rettegett diktátora: hamarosan kiáll az emberei elé Kim Dzsong Un

Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 14:20
Kórházban a magyar katolikus egyház feje
2026. február 21. 13:28
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
×
×