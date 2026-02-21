Újabb rangos elismerést kapott a magyar űrhajós

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, Magyarország második hivatásos űrhajósa kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként vehette át az elismerést.

Kapu Tibor 2025. június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 (Ax-4) küldetés személyzetének tagjaként, ahol – Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta és Sławosz Uznański-Wiśniewski kutatóűrhajós társaságában 18 napot töltött el. Missziója során mintegy huszonöt magyar fejlesztésű tudományos kísérletet végzett el.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója méltatásában úgy fogalmazott: "Kapu Tibor a fegyelem, a következetesség és a szorgalom példája. Munkája megtestesíti a rendet, a felkészültséget és az alázatot".

"E díjjal azt üzenjük, mennyire büszkék vagyunk önre" - mondta a vezérigazgató, aki azzal zárta a beszédét: amikor ma Kapu Tibor a Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjeinek - Nobel-díjas kutatók, olimpiai bajnokok és világhírű alkotók - sorához csatlakozik, a teljesítmény elismerése mellett azt is üzenjük: "a 21. század igazi hősei azok, akik tudásukkal, felelősségtudatukkal és emberségükkel formálják közös jövőnket".

Budapest, 2026. február 20. A Közmédia Év Embere Díjával kitüntetett Kapu Tibor kutatóûrhajós beszédet mond az elismerés átadásán a budapesti Stopper Úszóházban 2026. február 20-án. MTI/Bruzák Noémi

Kapu Tibor a díj átvétele után hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy az ő neve is felkerül a díjazottak névsorára, majd úgy fogalmazott:

"egy évente csupán egy embernek odaítélt elismerés nívója a nevekben is rejlik".

Hozzátette: az arányokat tekintve idéntől a díjazottak között 2 Nobel-díjasra 1 űrhajós jut, "ezen az arányon a későbbiekben dolgozni fogunk" - mondta.

A Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjei között olyan kiválóságok találhatók, mint Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus (2020), Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok (2021), Fudzsimoto Szú világszerte elismert építész (2022), Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (2023), valamint Kurtág György, az egyik legjelentősebb kortárs magyar zeneszerző (2024).