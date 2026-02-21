Újabb horrorbukás az olimpián

Az osztrák négyes bukott a férfi bobosok szombati versenyében a milánói-cortinai téli olimpián, az egyik versenyző hosszú ideig feküdt a pályán.

A kettesben már aranyérmet nyert Johannes Lochner vezette német egység pályacsúcsával kezdődött a 27 egység részvételével rendezett viadal, az első futamban 39 századmásodperc volt az előnye a Francesco Friedrich kormányozta honfitárs kvartett előtt.

A fordított sorrendben megrendezett második futamban az osztrákok buktak, a bobot percek alatt kivették a pályáról és három versenyző is saját lábán mászott ki,

a negyedik tag viszont hosszú ideig feküdt a pályán.

A verseny félbeszakadt, a sérültet az orvosi stáb emelte ki hordágyon.

Az APA osztrák hírügynökség értesülései szerint a 27 esztendős pilóta, Jakob Mandlbauer eszméleténél volt, képes volt mozgatni a fejét és a karjait is, ennek ellenére mentőhelikopterrel kórházba szállították.