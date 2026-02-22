ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 22. vasárnap Gerzson
Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Felpörög a választás vasárnap Tolnától Baranyáig

Infostart / MTI

Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Gyöngyösmelléken és Tiszaszentmártonban polgármestert, Tetétlenben és Lápafőn pedig polgármestert és képviselőket választanak.

A Baranya vármegyei Gyöngyösmelléken azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a falut 2010 óta vezető Schán Mária (független) tavaly ősszel meghalt. A Szigetvártól délnyugatra fekvő kistelepülésen a polgármesteri tisztségért nyolc független jelölt – Bognárné Tóth Zsuzsanna, Gali András, Kaszti Imre, Korom Dzsenifer Georgina, Kovács Attiláné, Mészáros Gyula, Orsós Róbert és Schán József – indul. A választói névjegyzékben 240-en szerepelnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszaszentmártonban azért tartanak időközi polgármester-választást, mert a települést 2019 óta vezető Szabó-Pap Aranka (korábbi nevén: Szélné Pap Aranka) tavaly novemberben lemondott posztjáról. A polgármesteri tisztségért öt független jelölt – Zsigó Ferenc, Pécsi Tiborné, Takács Edina Ildikó, Mónus Péter és Szabó Károly – indul. A több mint 900 választásra jogosult választópolgár a község egy szavazókörében adhatja le voksát.

A Hajdú-Bihar vármegyei Tetétlenen polgármestert és képviselőket választanak, ugyanis a képviselő-testület november 20-án kimondta feloszlását. A polgármesteri tisztségért három független jelölt – Gajdos Zoltán Zsolt, Orosz Ádám és Bőr Ferenc Attiláné – verseng. A hat önkormányzati képviselői helyért 18 független jelölt indul. Tetétlenen két szavazókörben több mint ezer helybéli szavazhat.

A Tolna vármegyei Lápafőn azért kell időközi polgármester- és képviselőválasztást rendezni, mert a település képviselő-testülete november 17-én a feloszlásról döntött. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: Bognár Dezső, Takács Zsolt és Szijártó László. A négy képviselői mandátumért tizenegy független jelölt indul. A választáson több mint száz helybéli vehet részt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bekecs roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Bács-Kiskun vármegyei Foktő és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gávavencsellő roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a két választás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.

2026. február 22. 07:44
