Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Színpadra lépése után Orbán Viktor miniszterelnök azzal kezdte, hogy több mint 3 milliárd euróért visszavásárolták azt a ferihegyi repülőteret, amit a baloldali kormány annak idején eladott külföldieknek. Most viszont letették az új, 3. terminál alapkövét, aminek kapcsán elmondta, hogy a kormányzásuk óta a nemzeti közvagyon megduplázódott.

Békéscsaba a politika szempontjából nehéz hely, az ellenfeleik mindig erősek voltak, a küzdelmek váltakozó sikerrel zajlottak eddig 1989 óta, amikor ő először itt járt kampányolni – fogalmazott. Domonkos László volt Állami Számvevőszék-elnök, Végh László kiváló agrárszakember, Szarvas Péter polgármester, Hanó Miklós volt országgyűlési képviselő – sorolta a Fidesz elnöke.

Megemlítette humorosan, hogy a békéscsabai kolbászfesztivál a rendszerváltás öt legnagyobb vívmányának egyike, de egy ideje nem látogat oda, aminek az oka a pálinka.

Úgy értékelt, hogy a 44-es út megépítése alapozta meg a békéscsabaiak kormány iránti bizalmát. De 2010 óta hatvan százalékkal csökkent a helyi munkanélküliség, és ez országos szinten is jelentős az előrelépés, hamarosan 5 millió ember fog dolgozni Magyarországon. „Elvittek” 10 milliárd forint adósságot a kormányzásuk kezdetén, az M44-es épül az országhatárig, az M47-es kétszer kétsávosítása megtörténik. „Azt hiszem, a mérleg nem rossz, kölcsönösen jól jártunk egymással” – fogalmazott.

1944. szeptember 21-ben olasz bombázók szálltak fel és 607 bombát dobtak Békéscsabára: 100 halott, hatalmas pusztulás a városban. „A háború sokkal gyorsabban jön, mint az ember gondolná. Az elején kell megfékezni. Ha kijött a zsákból, nem tudod visszatuszkolni. Ha belelépsz, nem tudod kihúzni a lábad. A legelején kell belőle kimaradni. Ha kimaradsz és kitartasz, talán megúszhatod. Ha jó kormányod van és nemzeti egységed, biztosan megúszhatod” – mondta.

Kérdések

Ha nem kapják meg a magyarok által megvétózott hadikölcsönt, akkor elindítják az olajszállítást a választások előtt a Barátság kőolajvezetéken az ukránok? És a horvátok nem akarnak orosz olajat szállítani felénk az Adria vezetéken – kell nekünk Horvátországban nyaralni?

Európa mondja Amerikának, hogy a háborút folytatni kell. Nehéz megérteni, hogy ezt miért akarják. Orbán Viktor szerint azért, mert nehéz abbahagyni, amit elkezdtek. A francia és a német vezető az elején eldöntötte, hogy ez a „mi háborúnk”, pénzt, fegyvert ad és bátorítja Ukrajnát. Most haza kéne menni azt mondani, hogy elrontottuk. Ezt a kormányaik nem bírják ki anélkül, hogy megrendülnének. Ezen politikai okon kívül van gazdasági ok is. Az európaiak körülbelül 200 milliárd eurónyi pénzt adtak eddig Ukrajnának, most 90 milliárd euró hitelt adnak még, és Kijev 800 milliárdot kér működésre, 700 milliárdot pedig háborúra a következő évekre. Ennyi pénzt hitelből teremtenek elő Európában, és azt mondják, majd Ukrajna visszafizeti. De ezt Orbán Viktor nem hiszi.

„Napóleon és Hitler is próbálkozott ezzel, majd most Kaja Kallasnak...” – mondta Orbán Viktor.

„Az egész európai gondolat elhibázott, futnak a pénzük és a tekintélyük után, be akarják bizonyítani, hogy a korábbi rossz döntésük mégiscsak jó volt,

és abban reménykednek, hogy az oroszok kimerülnek és megjelennek a tárgyalóasztalnál. Ez tévedés. Nem Oroszország fog gazdaságilag megroppanni, hanem az európai országok, de mi nem csatlakozunk hozzájuk, mi úgy éljük túl ezt a háborút, hogy az ország fejlődni fog és nem megroppanni” – jelentette ki.

Szerinte nem úgy kell kérni, ahogy az ukránok teszik. De azt gondolják, hogy a háború folytatása élet-halál kérdés annak megnyerése miatt, de a pénz miatt is, mert addig kapnak pénzt, amíg háború van. Ezzel kell elérni az Ukrajna jövőjének céljait. „Például szedjünk ki minél több pénzt az európaiakból” – mondta feltételezve az ukrán gondolatot. Csak a magyar, a cseh és a szlovák kormány nem támogatja ezt az ukrán gondolatot. „Az ukránok mindent bevetnek, hogy Magyarországnak olyan kormánya lesz, amely

felveszi az EU-ba,

ad fegyvert,

ad pénzt.

Ma számukra Magyarország veszélyes példa, mert azt mutatja, hogy lehet nem odaadni is. És ha most felvennénk Ukrajnát az EU-ba, akkor a háborút is bevennénk. Ezért együttműködni kell velük, de bevenni őket nem szabad. Első helyen a mezőgazdaságot teszik tönkre a tagságukkal, így is rossz minőségű élelmiszer áramlik Magyarországra, ami ellen védekezni kell” – sorolta.

Orbán Viktor szerint az előző szlovák kormány idején még 27 országból 26 mondta azt, hogy menjünk a háborúba, vegyük fel Ukrajnát az EU-ba, és csak Magyarország mondott nemet. Egyrészt mert van erre joga egy országnak az EU-ban, másrészt mert az emberek nem akarták ezt, és harmadrészt mert a kormány sem ijedt meg és ezt képviselte. De az ukránoknak ez nem jó, nekik nem jó a magyar nemzeti kormány, és itt összeérnek a szálak Német- és Franciaország érdekével.

A vétójog a nemzeti függetlenség és szuverenitás előfeltétele, erről szól a titkos paktum, amit a Tisza kötött a Müncheni Biztonsági Konferencián.

„Ukrajna energiaválságot akar előidézni Magyarországon, de nincs ehhez joguk, mert létezik egy társulási szerződés az EU-val, amely szerint nem hozhatnak olyan döntést, amely ellentétes bármelyik uniós tagország érdekével. Ezt nem tartják be. Biztos tudásunk van arról, hogy a vezeték alkalmas arra, hogy olajat szállítson. Ha ilyen támadás ér egy országot, ki kell védeni a támadást. Magyarország rendelkezik stratégiai olajtartalékkal, ezzel kivédhető. Ellencsapásra van szükség. Hármat tehetnénk, eddig kettőt tettünk. Nincs dízelolaj-szállítás. Magyarország hozzájárult egy hitelhez Ukrajnának, ebből pénzügyileg a cseh-szlovák-magyar duó kimaradt, de hozzájárult, mert egyhangú döntés kell. Most kellene rátenni az aláírást erre a papírra, de mi mégis nemet mondtunk. Ha az EU nem segít nekünk, Brüsszel nem Ukrajnát győzködi, hogy tartsa be a szerződést, ezért meg mondtuk, hogy amíg nem jön újra olaj Ukrajnából, addig a 90 milliárd eurót nem fogják megkapni. És van még egy dolog, amit egyelőre óvatosan nézegetek, mert a villamosáram egy tekintélyes része Magyarországról megy Ukrajna irányába. Ha azt megállítjuk, durva dolgok történhetnek. Mindenesetre a szlovákok ezt kilátásba helyezték. Most egyeztetünk velük, de ha kell, ezt a lépést is meg akarjuk tenni” – mondta.

Az ukránok Orbán Viktor szerint azt nem remélhetik, hogy 50 nappal a választások előtt fundamentális dolgokban megváltoztatjuk az álláspontjukat. De az lehet, hogy azt remélik, hogy energiavészhelyzettel egy országban nem lehet választást nyerni. „Azt hiszem, a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez. És mindent meg fognak tenni a következő hetekben, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen, mert azt gondolják, hogy azzal segíteni tudják az ellenzéket” – mondta. De a kormányt nem érdekli, mi van az ukránok fejében, nem fog megijedni néhány zsarolástól és nagyszájú ukrán politikustól.

„Biztosan van néhány hibánk, de hogy ne lennénk dörzsöltek vagy agyasak, azt nem lehet mondani, pontosan tudjuk, hogy kell az ilyen helyzeteket kezelni és kezelni is fogjuk.

Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy az ukránok keressenek egy jó fogorvost” – fogalmazott.

A horvátországi nyaralás pedig olyan messze van még, várjunk... – jegyezte meg.

Egy észrevétel a romák helyzetével, a rasszizmussal foglalkozott.

Orbán Viktor szerint 2010 előtt sok intézkedés volt, hogy a romák fel tudjanak zárkózni és hogy kialakuljon egy kölcsönösen kielégítő egyezség. De a Fidesz-kormány három pontos egyezséget kötött a romákkal: a törvényeket be kell tartani; a segély csak konzerválja a helyzetet, abból kijönni munkával lehet, vegyék fel a munkát – ez jól működik; küldjék a gyerekeiket iskolába – „háromszorosára emeltük a dolgozók, dupláztuk a középiskolába járók és háromszoroztuk a felsőoktatásba járó gyerekek számát” – mondta. Nincs minden rendben, de a romák közösségének 80 százaléka alacsony, alsó fokú végzettsége van. De dolgozni nekik is lehet. „A kormány számára sosem az lesz fontos, hanem hogy ki milyen végzettséggel bír, hanem hogy a rá bízott munkát milyen színvonalon végzi el” – mondta.

Megemlítette még, hogy ha az ukránok elzárnák a gázt, itthon háromszor annyit kellene fizetni. Ha nem tudták volna kivédeni Ukrajna támadását, a benzin 1000 forint lenne literenként.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlés résztvevõi Békéscsabán 2026. február 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Nem lehet megőrizni a rezsi mostani árát és egyúttal leválni az orosz energiáról. Nem igaz, vagy-vagy. Az EU alapokmánya ezt a lehetőséget nekünk megadja, mint minden nemzet, mi is magunk dönthetjük el, hogy milyen energiarendszert használunk. Mennyi a gáz, az olaj, a szél, a nap és a nukleáris. Minden lépés, amivel be akarnak kényszeríteni egy sarokba és le akarnak vágni az orosz olajról, valójában jogellenes lépés az unió részéről” – jelentette ki.

„Ha meg akarjuk védeni a költségvetésünket, akkor

a Tiszára nemet kell mondani,

a titkos müncheni paktumot szét kell rúgni,

az ukránoknak erőt kell mutatni,

folytatni kell az eddigi politikánkat.

Én erre készen állok és képes is vagyok” – közölte a miniszterelnök.

Békésben vannak még földutak, azok sorsa mi lesz?

Az nem lehet, hogy a falu és a város nagy különbsége oda vezessen, hogy a fiatalok otthagyják a falut és beköltözzenek a városba, nem szabad, hogy ne legyen, aki műveli, gondozza, karban tartsa az országot. Az urbanizáció veszély is, egyensúlyt kell tartani. A falu nagy érték, nem teher, mint a baloldal szokta mondani. „Az angolok szerint igazán minőségi életet csak falun lehet élni. Itt azért még nem tartunk...” – a faluk arra valók, hogy akik elmentek és sikeresek lettek, legyen hova visszamenniük. A magyar falu ilyen értelemben lelki ügy is.

Az utak minőségének javításához fejlesztések kellenek, de kell, hogy nemzeti kormány maradjon, ehhez mind a négy békési választókerületet meg kell nyerni – mondta a Fidesz elnöke. Számításai szerint

106 választókerületből 65-öt elhoznának, ha ma lennének a választások. Ez kényelmes többség, de ez nem elég, mert 2022-ben 106-ból 87 választókerületet nyertek meg

– mondta, hozzátéve, hogy ezért mindenki személyes szavazatán is múlik, mi lesz április 12-e után. „Ha meglesz a négy képviselő, itt út burkolatlan nem marad” – tett ígéretet.

Hogy lehetne elérni, hogy magasabb pénzért ne érje meg a kelet-magyarországi fiataloknak más országrészekbe menni, hanem helyben is találjanak ennyiért munkát?

A fiatalok elvándorlásával kapcsolatban a kormányfő azt mondta, minden civilizációs vívmánynak jelen kell lennie Békés vármegyében és falun is. A bruttó átlagbér Békés vármegyében 2010 óta a másfélszeresére nőtt, de országos szinten az utolsó előtti helyen van. Vagyis nem csak munkahelyteremtő politikát kell csinálni, hanem olyat, ami jól fizető munkahelyeket hoz ide. Segít egy új külföldi cég, nagyjából 2500 új munkahely lesz, Gyula és környéke a turizmus miatt jól megy, és az agráriumot sem szabad leírni.

„Magyarországon két dologból lehet a legjobban megélni, csak kell ehhez még 8-10 év: az egyik a saját földön gazdálkodó mezőgazdász, a másik a szakmunkás.

Budapesten már ez a helyzet, a szakmunkás jobban keres, mint egy professzor. Ebben van a jövő” – mondta, hozzátéve, hogy az érkező gyárakat kötelezik, hogy a duális képzésben az elméleti oktatáshoz gyakorlati képzést adjanak a diákoknak. Kell 8-10 év, ezt a térséget fel fogjuk zárkóztatni a bérek tekintetében is – ígérte.

Silány minőségű gabona érkezhet Ukrajnából – a magyar gazdák becsületesen dolgoznak a földeken, lesz-e üzemanyag, hogy a traktorok beinduljanak?

„Legyenek ebben biztosak, a traktorok ki fognak menni a földekre, amint az időjárás ezt lehetővé teszi” – mondta a kormányfő. Beszélt arról is, hogy a bankszektor, az energiaszektor és a kereskedelmi láncok vállalkozásaitól 16 év alatt 15 ezer milliárd forintot – amit rajtunk kerestek meg – vontak be extraprofitként a magyar gazdaságba, mert azt látták, hogy a gazdasági növekedés nem termel elég pénzt. Ha a gazdaság szerkezete másként lesz, ez a pénz eltűnik az emberek zsebéből – mondta, hozzátéve, hogy ebből vannak a család- és szja-kedvezmények is.

Azt ígérte, hogy miután ebben a választókerületben nagy harc van, egyszer a kampányban még visszatér ide Orbán Viktor.

Honnan van Orbán Viktorban ennyi energia? Milyen hobbival tölti a szabadidejét? Közelebb kerültünk-e washingtoni tapasztalatai alapján a békéhez?

Washingtonból azzal a tapasztalattal jött haza, hogy az amerikaiak kezdenek elfáradni. Szerintük Washington azt látja, hogy minden hónapban meghal 40 ezer ember, és akarnak segíteni, hogy béke legyen, de se a háborúzó felek nem akarnak békét, se Európa, mert az hajtja a háborút. De ha senki se akarja, akkor minek csinálják? „Ha Amerikai kivonja magát a békekezdeményezésből, akkor nem marad senki” – mondta, hozzátéve, hogy akkor nem lesz kívülről erős kényszerítő erő, márpedig a két háborúzó fél azt gondolja, az idő az ő oldalán van.

„Ez a pillanat nincs messze” – mondta az amerikaiak véleményének megváltozásáról.

Ezzel együtt úgy látja, hogy

a jelentős amerikai csapatösszevonás Iránnál nem Teherán miatt van, hanem a március végén esedékes kínai-amerikai csúcs miatt,

mert Venezuela és Irán együtt adják a kínai olajellátás 20 százalékát. Az komoly mennyiség, ami máshonnan nehezen pótolható. Március végén az Egyesült Államok elnöke elmegy Kínába, csak oda, nem lesznek más országok.

„És az amerikai elnök azt mondta nekem, hogy figyeljünk, nagy dolgok vannak készülőben” – vagyis a világ néhány nagy gócpontja közül az egyik konszolidálódhat.

Stratégiai célként fogalmazta meg, hogy egy készülő európai-orosz háborúból ki kell maradni.

A személyes kérdésre azt válaszolta, hogy a Jóisten elrendezheti a dolgokat jól és rosszul, attól függően, hogy ki milyen (jó vagy rossz) dolgok mellett áll. Ő jó dolgok mellett áll – jelentette ki.