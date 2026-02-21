Ilyen színű autóval csak száguldozni lehet?

Egy 460 lóerős BMW M2-es típusú gépkocsit 187 km/óra sebességgel fotóztak le a traffipaxok. A sofőrnek a szabályszegésért 312 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetnie.

Egy másik autós lakott területen belül 50 km/óra helyett 112-vel közlekedett, az ő büntetése 210 ezer forint - írja az autoszektor.hu.

Bács-Kiskunban

A rendőrségi adatok szerint egy másik helyen, Bács-Kiskun vármegyében egyetlen hét alatt közel ezer (939) gyorshajtót regisztráltak az érintett térségben. A közle edésbiztonsági helyzetet rontja, hogy 48 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben tizennégyen megsérültek.

Az egyenruhások 13 ittas vezetőt is kiszűrtek a forgalomból, akiknek azonnal bevonták a jogosítványát.