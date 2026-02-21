ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 21. szombat
Nyitókép: Unsplash

Fizetős éjszakai parkolást vezetett be az Aldi Németországban

Infostart

Újszerű megoldással enyhítené a nagyvárosi parkolási nehézségeket az Aldi. Németországban több üzletnél is megnyitották a parkolókat a környéken élők előtt a nyitvatartási időn túl. A kezdeményezés lényege, hogy az éjszaka üresen álló magánterületeket díj ellenében bérbe adják az autósoknak.

A németországi Augsburgban bevezetett modell szerint hétköznap este 18.30-tól másnap reggelig, vasárnap pedig egész nap igénybe vehetők a boltok parkolóhelyei - írja a sonline.hu.

Ez a lehetőség különösen a sűrűn lakott városrészekben jelenthet könnyebbséget a helybélieknek, akiknek így nem kell hosszú percekig keringeniük szabad helyet keresve.

  • Alkalmi éjszakai parkolás nagyjából 3 euró (kb. 1200 forint).
  • Havi bérlet körülbelül 30 euró (kb. 12 000 forint).

A parkolók üzemeltetését nem az áruház, hanem egy erre szakosodott technológiai partner (Wemolo) végzi. Az autósok az interneten keresztül foglalhatják le a helyüket.

Bár a modell Németországban már működik, Magyarországon eddig ilyenről nem tudni. Hazánkban több áruházlánc jelenleg is alkalmaz szigorúbb parkolási szabályokat (például 1-2 óra ingyenesség utáni díjfizetést), de a célzott, bérletalapú éjszakai hasznosítás még várat magára.

Fotónk illusztráció.

parkolás

audi

éjszaka

