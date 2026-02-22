Tűz egy budapesti Plázában – kiürítés történt

Füst kezdett terjedni a Pólus Center éttermi részén vasárnap kora délután, emiatt kiürítették az épületet, számolt be a Telex.

A Fővárosi Katasztrófavédelem szóvivője szerint a helyszínre riasztották a tűzoltókat, és mint kiderült, a vendéglátó sor egyik konyha elszívó berendezése gyulladt ki, és füstölni kezdett. Ezután beindult az automata tűzoltó-berendezés, de biztonsági okokból kiürítették az éttermi részleget.

A Telex olvasója éppen az ételére várt, amikor megszólalt a tűzriasztó, majd az egyik konyha helyiségéből gomolygó füstre lett figyelmes. Ezután szerinte áramtalanították a helyiségeket, majd a bevásárlóközpont munkatársai jelezték az egyes éttermeknek, hogy ne vegyenek fel több megrendelést, mert hamarosan kiürítik az épületet.

Mintegy tíz percen belül megkezdték a kiürítést, a katasztrófavédelem munkatársa szerint kilencven ember hagyta el az épületet, akik valamivel később vissza is térhettek.