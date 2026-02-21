Újra kórházba került a pásztói polgármester, súlyos lehet az állapota

A polgármester beszámolója szerint három héttel ezelőtt egy tervezett, megelőző műtéten esett át, amely sikeres volt, így az operáció után haza is térhetett. Hat nappal később azonban egy erős vírusos vagy bakteriális fertőzés támadta meg a szervezetét, amellyel már másfél hete küzd. Állapota miatt jelenleg ismét kórházi kezelésre szorul - írja a nool.hu.

Nyugalmat kér a városvezető

Farkas Attila megköszönte azt a rengeteg jókívánságot és támogató üzenetet, amelyet a pásztóiaktól és ismerőseitől kapott az elmúlt napokban. Ugyanakkor kiemelte, hogy a teljes felépüléshez elengedhetetlen a pihenés, ezért arra kérte az embereket, hogy telefonon és a közösségi média felületein egyelőre ne keressék.

„Jelenleg nincs erőm minden megkeresésre válaszolni, a megfelelő pihenés pedig elengedhetetlen a gyógyulásomhoz” – fogalmazott a bejegyzésben.

A polgármester kérése szerint a kórházi tartózkodása alatt kizárólag a közvetlen családtagjai, közeli barátai és munkatársai tartsák vele a kapcsolatot. A városvezetés folyamatosságát és a hivatali ügyek vitelét a kijelölt helyettesek biztosítják a polgármester távolléte alatt.