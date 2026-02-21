ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
kórház nővérhívó egészségügy betegágy
Nyitókép: Pixabay

Újra kórházba került a pásztói polgármester, súlyos lehet az állapota

Infostart

Ismét kórházba került Farkas Attila, Pásztó polgármestere, miután egy korábbi beavatkozást követően súlyos fertőzés lépett fel nála. A városvezető közösségi oldalán tájékoztatta a helybélieket állapotáról, egyúttal türelmet és nyugalmat kért a gyógyulásához.

A polgármester beszámolója szerint három héttel ezelőtt egy tervezett, megelőző műtéten esett át, amely sikeres volt, így az operáció után haza is térhetett. Hat nappal később azonban egy erős vírusos vagy bakteriális fertőzés támadta meg a szervezetét, amellyel már másfél hete küzd. Állapota miatt jelenleg ismét kórházi kezelésre szorul - írja a nool.hu.

Nyugalmat kér a városvezető

Farkas Attila megköszönte azt a rengeteg jókívánságot és támogató üzenetet, amelyet a pásztóiaktól és ismerőseitől kapott az elmúlt napokban. Ugyanakkor kiemelte, hogy a teljes felépüléshez elengedhetetlen a pihenés, ezért arra kérte az embereket, hogy telefonon és a közösségi média felületein egyelőre ne keressék.

„Jelenleg nincs erőm minden megkeresésre válaszolni, a megfelelő pihenés pedig elengedhetetlen a gyógyulásomhoz” – fogalmazott a bejegyzésben.

A polgármester kérése szerint a kórházi tartózkodása alatt kizárólag a közvetlen családtagjai, közeli barátai és munkatársai tartsák vele a kapcsolatot. A városvezetés folyamatosságát és a hivatali ügyek vitelét a kijelölt helyettesek biztosítják a polgármester távolléte alatt.

Kezdőlap    Belföld    Újra kórházba került a pásztói polgármester, súlyos lehet az állapota

polgármester

kórház

pásztó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg

Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg
Különc exobolygót fedezett fel a Cheops űrtávcső. A feldezés eredménye szembemegy a bolygókeletkezés eddigi modelljeivel, mivel a vörös törpecsillag legtávolabbi bolygója kőzetbolygó ott, ahol a jelenlegi elméletek szerint inkább gázóriásoknak kellene kialakulniuk – fogalmazott az InfoRádiónak nyilatkozva Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump

Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump

A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 21:44
15 százalékra emelte az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök - a nap hírei
2026. február 21. 21:24
Halálos vonatgázolás a Balatonnál
×
×