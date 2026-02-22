ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 22. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Elhunyt Kecskeméti Sándor

Infostart / MTI

Elhunyt Kecskeméti Sándor keramikus- és szobrászművész. A Munkácsy-díjas alkotó, a kortárs magyar plasztika egyik legeredetibb alkotója életének 79. évében, szombaton halt meg – közölte a munkáit kiállító Initio Arts & Design galéria.

Kecskeméti Sándor 1947-ben született Gyulán. Az ötvenes években a család Kaposvárra költözött, ott járt szakkörbe és 1965-től fazekasságot tanult. 1967 és 1972 között keramikus szakon végezte el a Magyar Iparművészeti Főiskolát, mestere Csekovszky Árpád volt. 1972 óta dolgozott önálló művészként Budapesten.

A hetvenes években a kecskeméti a siklósi és villányi alkotótelepek inspiratív közegében indult, ahol a természetes anyag, a formai fegyelem és a térbeliség iránti érzékenység alapvetően meghatározta művészi szemléletét. Művészetének középpontjában az anyaggal való párbeszéd áll - a samott, a tégla vagy a bronz mellett a papír is fontos médiumává vált.

Korai plasztikáiban a bezártság és az emberi küzdelem motívumai jelentek meg. A kalodák, harcos alakok, zárt és tömör tömegek a korszak társadalmi és egzisztenciális tapasztalatát sűrítették formába. A hetvenes-nyolcvanas években kibontakozó sorozatai (Gyűröttek, Omlások, Monumentek) már a szerkezet és a bomlás, az egyensúly és a feszültség kérdéseit vizsgálták. A hegyeshalmi határátkelő fogadóépületébe készült monumentális domborművei a magyar köztéri kerámiaszobrászat kiemelkedő teljesítményei közé tartoznak.

Alkotói gondolkodása szerves kapcsolatban állt a 20. századi európai plasztika nagyjaival - Henry Moore, Eduardo Chillida és Constantin Brancusi - szemléletével, mégis mindvégig megőrizte saját, karakteres hangját. A formák egymásra felelő rendje, a tömeg és üreg dialógusa, a fény és árnyék szerepe nála nem stiláris hatás, hanem belső törvény volt. A papírból készült, tépett, rétegzett munkái ugyanennek a plasztikai gondolkodásnak a sűrített lenyomatai.

Kompozícióit erőteljes stilizálás, de leginkább elvont nyelvezet, architektonikus szemlélet, szobrászati gondolkodás, monumentalitásra törekvés jellemzi. Formanyelve markáns és összetéveszthetetlen: egyszerre geometrikus és organikus, zárt és nyitott, súlyos és légies.

1982-től a Nemzetközi Kerámia Akadémia tagja. 1987 óta volt a Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézetének tanára, majd 1979 és 1985 között a Magyar Televízióban dolgozott, több produkció látvány- és díszletterve készült közreműködésével. Számos alkotótelep, szimpózium munkájában vett részt, európai és tengerentúli országokban tartott kurzusokat.

Több hazai és nemzetközi elismerést kapott, 1986-ban Bajor Állami Díjjal (1986), 1989-ben Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki. Hosszú évtizedeken át Németország és Magyarország között élt és dolgozott. Köztéri művei Budapesten és világszerte több mint negyven helyen láthatók múzeumokban, galériákban, köz- és magángyűjteményekben, valamint köztéren és épített környezetben. A bajorországi Gundremmingenben munkássága egy település vizuális arculatát is formálta.

Tavaly novemberben nyílt életmű-kiállítása vasárnap zár a pécsi m21 Galériában.

