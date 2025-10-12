Albert Einstein elégedett lehetne

Az 1894-ből származó Zunterer hegedűért eredetileg mintegy 300 ezer fontot várt a gloucestershire-i Dominic Winter aukciósház. A hangszert végül ennek csaknem háromszorosáért vásárolták meg, ami az árverési ház szerint a legmagasabb ár egy hegedűért, amely nem egy híres hegedűművész tulajdona volt vagy nem Stradivari műhelyéből került ki. Ezt a rekordot korábban egy olyan hegedű tartotta, amelyen a Titanicon játszottak.

Az árverésen egy filozófiakönyv, amit a tudós ajándékozott egy barátjának, 2 200 fontért (994 ezer forintért) kelt el.

Chris Albury, az aukciósház történelmi relikviákkal foglalkozó szakértője elmondta, hogy az Einstein hegedűjéért telefonos licitálók között folyó küzdelem tíz perc alatt lezárult.

Albury felidézte, hogy

Einstein négyévesen kezdett hegedülni, és élete folyamán minden nap játszott a hangszeren.

"Mindig azt mondta, hogy ha nem tudós lett volna, akkor zenész szeretett volna lenni" - fűzte hozzá.

Az aukciót azokból a tárgyakból rendezték, amelyeket Einstein jó barátjának, Max von Laue német fizikusnak ajándékozott 1932-ben. Nem sokkal később menekült el a náci Németországból Amerikába az egyre fokozódó antiszemitizmus miatt.

Max von Laue 20 évvel később egy ismerősének, az Einsteinért rajongó Margarete Hommrichnak ajándékozta tovább a gyűjteményt. Most Hommrich dédunokája bocsátotta aukcióra a tárgyakat.

Einstein Amerikában egy másik hegedűn játszott, amellyel megérkezése után, 1933-ban ajándékozták meg. Azt a hangszert 2018-ban 516 ezer dollárért (174 millió forintért) vásárolták meg egy New York-i árverésen.