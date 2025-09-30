ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Jelentős újításra készül a Microsoft – aki Windows 11-et használ, örülhet neki

Infostart

Jobban személyre szabhatóvá és áttekinthetőbbé válik a Windows 11 Start menüje, az újítás fokozatosan jut majd el a felhasználókhoz.

A Microsoft egy jócskán átdolgozott Start menüt vezet be a Windows 11 25H2 és 24H2 kiadásaival, ami a programok egyszerűbb áttekintését hivatott szolgálni – írja a hwsw.hu.

A vállalat ezúttal a sokak által áhított személyre szabhatóságot tartotta szem előtt a fejlesztéskor, így már az is lehetségessé válik, hogy a felhasználó megadhassa, milyen kategóriák jelenjenek meg a panelen, beleértve a nemrég telepített vagy használt appokat, ajánlott fájlokat.

Talán a legszembeötlőbb változás, hogy amíg a Start kezelőfelületén a rögzített, ajánlott és összes alkalmazást lenyitó területek eddig látványosan elkülönültek, addig az új menüben már mindhárom terület egyetlen görgethető felületen olvad össze, ami összességében átláthatóbbá teszi, és pár egérkattintást is megspórol a felhasználóknak.

Korábban a Windows betűrendben sorolta fel a telepített programokat, most azonban ezek is szabadon elrendezhetővé válnak.

A klasszikus listanézet mellett vízszintes csempékként vagy kategóriák szerint is csoportosíthatók lesznek az appok, valamint a Start menüt finomhangoló beállítások közé is újabb opciók kerültek, többek közt az a régóta igényelt apróság, hogy az ajánlások elrejthetővé váljanak.

A mobilintegrációt támogató oldalsáv is új elemként jelenik meg, ez a Phone Link eszközön keresztül lesz elérhető, és üzenetek olvasására, hívások kezelésére, fényképek megtekintésére és fájlok közvetlen cseréjére szolgál a számítógép és az okostelefon között.

Az Insider program résztvevőinél már elérhető az új Start menü, ám nem aktiválódik rögtön minden eszközön: a Microsoft A/B tesztet futtat, így egyes felhasználók a régi menüt fogják látni, míg mások már az új elrendezést kapják meg.

Még a Windows 11 25H2-es verziójának telepítése után is előfordulhat, hogy a Start menü nem lesz azonnal látható.

Az újdonságot egy enablement package aktiválja, így nem szükséges teljes újratelepítés a használatához, elég egyszer újraindítani az eszközt. Egy másik módszer lehet a manuális aktiválás (pl. ViveTool segítségével), ez esetben a „vivetool /enable /id:49402389” parancs beírásával, majd a gép újraindításával lehet előhívni a menüt.

