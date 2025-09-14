ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap
Fotónk AI-jal készült
Nyitókép: Fotónk AI-jal készült

Ő most a legszebb lány Magyarországon

Infostart

A 21 éves Dezsényi Kincső nyerte el a Miss Universe Hungary 2025 címet a szeptember 13-án megrendezett országos döntőn. A vörös hajú győztes tíz döntős közül került ki, és ő képviselheti Magyarországot a Miss Universe világverseny novemberi bangkoki fináléján.

A verseny elődöntőjét augusztusban tartották, ahol a szakmai zsűri 12 versenyzőt választott ki. A döntőbe végül tízen jutottak be, köztük Bárány Veronika, Gazdag Jázmin, Gere Bernadett, Hatos Kitti, Ilics Szimonetta Mercédesz, Lőrinc Alekszandra, Szentpéteri Boglárka, Tóth Bogi és Rákos Lili Sára.

A győztes,

Dezsényi Kincső gyógytornász hallgatóként tanul,

és a verseny után meghatódva, könnyek között vette át a koronát.

A verseny története

A Miss Universe Hungary egy évente megrendezett országos szépségverseny, amelynek célja, hogy kiválassza azt a magyar versenyzőt, aki részt vehet a nemzetközi Miss Universe világversenyen. A magyarországi döntőt először 1992-ben rendezték meg, azóta több szervezeti és formátumbeli változáson is átesett.

A cím birtokosa nem lehet házas, elvált vagy gyermekes, és 17–26 év közötti életkorú nő lehet. A verseny célja nemcsak a szépség, hanem a karizma, a kommunikációs készség és a társadalmi szerepvállalás is.

A nemzetközi Miss Universe versenyen a legjobb magyar eredményt Konkoly Ágnes érte el 2012-ben, amikor bejutott a legjobb tíz közé.

