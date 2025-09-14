Ő most a legszebb lány Magyarországon

A verseny elődöntőjét augusztusban tartották, ahol a szakmai zsűri 12 versenyzőt választott ki. A döntőbe végül tízen jutottak be, köztük Bárány Veronika, Gazdag Jázmin, Gere Bernadett, Hatos Kitti, Ilics Szimonetta Mercédesz, Lőrinc Alekszandra, Szentpéteri Boglárka, Tóth Bogi és Rákos Lili Sára.

A győztes,

Dezsényi Kincső gyógytornász hallgatóként tanul,

és a verseny után meghatódva, könnyek között vette át a koronát.

A verseny története

A Miss Universe Hungary egy évente megrendezett országos szépségverseny, amelynek célja, hogy kiválassza azt a magyar versenyzőt, aki részt vehet a nemzetközi Miss Universe világversenyen. A magyarországi döntőt először 1992-ben rendezték meg, azóta több szervezeti és formátumbeli változáson is átesett.

A cím birtokosa nem lehet házas, elvált vagy gyermekes, és 17–26 év közötti életkorú nő lehet. A verseny célja nemcsak a szépség, hanem a karizma, a kommunikációs készség és a társadalmi szerepvállalás is.

A nemzetközi Miss Universe versenyen a legjobb magyar eredményt Konkoly Ágnes érte el 2012-ben, amikor bejutott a legjobb tíz közé.