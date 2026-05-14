Döbbenetes eset a Tisza-tavon

A közlemény szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tisza-tó Poroszló-közeli szakaszán, a csónakban több utast is szállított; ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan, a meder jobb szélén haladva, Sarud irányába evezett egy baráti társasággal.

A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett.

A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis továbbment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés.

A kajakban nyolcvanezer forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette – tették hozzá.

A vád tárgya: vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának bűntette.

Az Egri Járási Ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben – áll a közleményben.