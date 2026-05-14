Young man in a kayak and canoe storage room. Speed canoeing.
Nyitókép: GrapeImages/Getty Images

Döbbenetes eset a Tisza-tavon

Infostart / MTI

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tisza-tavon – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tisza-tó Poroszló-közeli szakaszán, a csónakban több utast is szállított; ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan, a meder jobb szélén haladva, Sarud irányába evezett egy baráti társasággal.

A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett.

A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis továbbment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés.

A kajakban nyolcvanezer forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette – tették hozzá.

A vád tárgya: vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának bűntette.

Az Egri Járási Ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben – áll a közleményben.

Trippon Mariann, a CIB Bank InfoRádiónak nyilatkozó vezető elemzője szerint szükség van egy, a piacok és a nemzetközi hitelminősítők számára is hiteles és reális makrogazdasági adatokon alapuló, középtávú költségvetési konszolidációs pálya felvázolására. Szerinte erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Erre az évre 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció.
 

