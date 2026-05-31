Elkezdték árulni a szökésben lévő Fürst György villáját

A panorámás, beltéri medencével és ötállásos garázzsal rendelkező ingatlant 649 millió forintért kínálják a piacon – írja a 24.hu.

A földhivatali adatok szerint a villa korábban közvetlenül Fürst György tulajdonában állt, majd átkerült a helyszínre bejegyzett Woodbottom Kft. nevére. A társaságot jelenleg a volt politikus felesége, a szintén izraeli lakcímmel rendelkező Fürst Jelena vezeti. Az ingatlanértékesítés részletei szerint a villát a működő céggel együtt is megvásárolhatja a leendő vevő, amellyel elkerülhetővé válik a mintegy 26 millió forintos vagyonszerzési illeték megfizetése.

Az ingatlan bejárása során az is kiderült, hogy az ötállásos garázsban jelenleg is ott parkol az egykori VI. kerületi alpolgármester hírhedt, BEAST-1 rendszámú Rolls-Royce luxusautója.

Fürst Györgyöt a bíróság a 2016 óta húzódó terézvárosi parkolási ügyben ítélte el.

A volt politikus a jogerős, másodfokú ítélet kimondása előtt néhány nappal kapta meg az izraeli letelepedési engedélyt, és az eljárás elől külföldre távozott. Bár a jogszabályok szerint a nemzetközi körözés alatt álló személyek kiadatását a mindenkori Igazságügyi Minisztérium kezdeményezheti a fogadó államnál, a tárca eddig nem adott tájékoztatást arról, hogy tettek-e hivatalos diplomáciai lépéseket az ügyben.