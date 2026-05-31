ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lakás és/vagy ház vétele és eladása.
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Elkezdték árulni a szökésben lévő Fürst György villáját

Infostart

Eladásra hirdették Fürst György egykori szocialista politikus Budapest III. kerületében található, 526 négyzetméteres luxusingatlanát. A nemzetközi elfogatóparancs alapján körözött, jelenleg feltehetően Izraelben élő volt alpolgármestert korábban jogerősen hat és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

A panorámás, beltéri medencével és ötállásos garázzsal rendelkező ingatlant 649 millió forintért kínálják a piacon – írja a 24.hu.

A földhivatali adatok szerint a villa korábban közvetlenül Fürst György tulajdonában állt, majd átkerült a helyszínre bejegyzett Woodbottom Kft. nevére. A társaságot jelenleg a volt politikus felesége, a szintén izraeli lakcímmel rendelkező Fürst Jelena vezeti. Az ingatlanértékesítés részletei szerint a villát a működő céggel együtt is megvásárolhatja a leendő vevő, amellyel elkerülhetővé válik a mintegy 26 millió forintos vagyonszerzési illeték megfizetése.

Az ingatlan bejárása során az is kiderült, hogy az ötállásos garázsban jelenleg is ott parkol az egykori VI. kerületi alpolgármester hírhedt, BEAST-1 rendszámú Rolls-Royce luxusautója.

Fürst Györgyöt a bíróság a 2016 óta húzódó terézvárosi parkolási ügyben ítélte el.

A volt politikus a jogerős, másodfokú ítélet kimondása előtt néhány nappal kapta meg az izraeli letelepedési engedélyt, és az eljárás elől külföldre távozott. Bár a jogszabályok szerint a nemzetközi körözés alatt álló személyek kiadatását a mindenkori Igazságügyi Minisztérium kezdeményezheti a fogadó államnál, a tárca eddig nem adott tájékoztatást arról, hogy tettek-e hivatalos diplomáciai lépéseket az ügyben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Elkezdték árulni a szökésben lévő Fürst György villáját

ingatlan

eladás

fürst györgy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Diákmunka: a 3000 forintos órabér is meglehet, de mi van az AI-jal?

Diákmunka: a 3000 forintos órabér is meglehet, de mi van az AI-jal?
Aki diákmunkát vállalna nyáron, annak már most érdemes elkezdenie a keresést – tanácsolja a Mind-Diák Szövetkezet elnöke. Göbl Róbert szerint jellemzően 2000 forint körüli órabért kínálnak a fiataloknak. Téma volt az is, hogy az AI elterjedése miatt kevesebb lett-e a munkalehetőség.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül

A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül

Az elmúlt hetekben világosan körvonalazódik egy újabb kereskedelmi háború az Európai Unió és Kína között. A konfliktus több fronton egyszerre éleződött ki: az elektromos autók vámjai mellett a kritikus nyersanyagok, a közbeszerzési korlátozások, a vállalatfelvásárlások ellenőrzése és az ipari túlkapacitás elleni fellépés is napirendre került. Brüsszel nem a teljes leválást, hanem célzott kockázatcsökkentést készít elő – vámokkal, nyersanyag-készletezéssel, gyorsabb kereskedelemvédelmi eszközökkel és beruházás-ellenőrzéssel –, a konkrét jogalkotási javaslatok azonban legkorábban 2026 harmadik negyedévében várhatók. A júniusi G7-csúcs és az Európai Tanács ülése kulcsfontosságú politikai állomás lehet a több párhuzamos fronton mélyülő kereskedelmi konfliktusban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mindenki a legrosszabbtól tartott a pénteki balhék után: a rendőrség és a mentők elárulták, mi történt éjszaka

Mindenki a legrosszabbtól tartott a pénteki balhék után: a rendőrség és a mentők elárulták, mi történt éjszaka

Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, a rendőrök 13, a mentők 59 esetben intézkedtek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Thousands of officers tried to quell unrest as crowds of fans - some firing flares - celebrated PSG's victory over Arsenal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 10:35
Véres verekedés tört ki a balatoni belvárosban
2026. május 30. 19:09
Ezek a számlagyárak sem „zakatolnak” többé
×
×