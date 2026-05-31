Nyitókép: Pexels.com

Nem kérdezték, honnan vannak a milliós biciklik – hiba volt

Infostart / MTI

Németországban lopott, milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Jánky Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a Keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletében használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette.

Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolná, az eladótól nem kért személyazonosításra alkalmas adatot, számlát nem kapott, és adásvételi szerződést sem készítettek.

A vádlott által megszerzett kerékpárokat pár nappal korábban ismeretlen elkövető Münchenben lopta el. A férfi ezzel más által elkövetett bűncselekményből származó vagyont szerzett meg, amit úgy hirdetett eladásra interneten, hogy az eredetét nem tudta igazolni.

A kerékpárok közül a vádlott hármat értékesített, de a vevők személyéről és az eladásról semmilyen irattal nem rendelkezik, az adásvételek a vállalkozás könyvelésébe nem kerültek bele.

A férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, a vagyonelkobzás mellett felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.

Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

Orbán Viktor volt miniszterelnök az unokájával közösen jelentkezett be vasárnap a Puskás Arénából. A volt kormányfő a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben a nemzetközi gyermeknap alkalmából üzent a követőinek.
 

A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben

Gyereknap környékén sok családban előkerülnek a társasjátékok. Ezekre gyakran egyszerű szórakozásként gondolunk, pedig a játékasztal mellett jóval több történik annál, mint hogy dobókockákat gurítunk vagy bábukat léptetünk. A társasjátékok sokak számára jelentették az első találkozást a kockázatvállalással, a versengéssel, az együttműködéssel vagy éppen azzal, hogy milyen érzés egy rossz döntés következményeit viselni. Miközben játszunk, gyakran észrevétlenül tanulunk stratégiáról, erőforrás-gazdálkodásról, tárgyalásról és a mások szándékainak felismeréséről is.

Hiába reménykedtünk benne, elfelejthetjük a strandidőt: elképesztő, ami a következő napokban vár ránk

Változékony idővel kezdődik a meteorológiai nyár, június első hetében többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar.

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

