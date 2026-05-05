2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Erste Bank csoport
Nyitókép: Wikipédia

MNB–Erste-botrány: büntetőeljárást indítottak hivatali visszaélés gyanújával

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda még április 24-én rendelte el a nyomozást, miután a volt jegybankelnök MNB általi „presszióról” beszélt egy tévés interjúban.

Hivatalból indított büntetőeljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) „általi presszió” ügyében, és a sajtóban megjelent információk alapján kezdett nyomozásba a rendőrség – írja a police.hu.

A jegybank volt elnöke az egyik sajtóorgánumnak adott interjújában olyan kijelentéseket tett az Erste Bank bécsi anyabankja, az Erste Group-beli felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatos rá irányuló nyomásgyakorlás okán, hogy a KR NNI másnap büntetőeljárást indított az ügyben – áll a közleményben.

Felidézik azt is, hogy április 23-án jelent meg a tévés interjú,

a KR NNI pedig április 24-én ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást hivatali visszaélés elkövetésének gyanúja miatt.

Az eljárást – melyben a nyomozók szorosan együttműködnek a jegybank jelenlegi vezetésével – a KR NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály folytatja.

Az MNB hétfőn közölte, hogy Varga Mihály jegybankelnök utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott az MNB korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében. A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve az MNB új vezetése feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Az MNB áprilisi kamatdöntését követő sajtótájékoztatón, április 28-án újságírói kérdésre Varga Mihály jegybankelnök elmondta: vizsgálják a Simor András volt jegybankelnök által elmondottakat, miszerint az MNB korábbi vezetése nyomást gyakorolt az Erste Bankra Simor eltávolítása érdekében. Simor András az Erste Bank bécsi anyabankja, az Erste Group felügyelőbizottságának volt tagja korábban.

Megválasztották az új MTA-elnököt

A 63 éves Széchenyi-díjas geológust, Pósfai Mihályt választotta az MTA elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése.
Mi vár a magyar bankszektorra? - Dübörög a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája

Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája, a magyar bankszektor és hitelpiac egyik legnagyobb éves találkozója. Különleges aktualitást biztosít a rendezvénynek a várható gazdaságpolitikai irányváltás, amely bőven ad beszédtémát az előadóknak, kerekasztal-résztvevőknek. A konferencián elhangzó legfontosabb információkról és megfogalmazott véleményekről ebben a cikkünkben tudósítunk, érdemes visszanézni.

Eddig három áldozata van a halálhajónak: brutális vírust fedeztek fel rajtuk, itt az új világjárvány?

Hantavírus-fertőzést igazoltak egy Atlanti-óceánon tartózkodó expedíciós hajón: a fertőzés következtében hárman életüket vesztették.

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

