Piros lámpánál gázolt a zebrán, de van rosszabb is

A Győri Rendőrkapitányság eljárást folytat segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt egy gépjárművezető ellen – írja a police.hu.

Április 8-án 17 óra és 17 óra 15 perc között valaki egy ismeretlen rendszámú, feltételezhetően szlovák, fekete SUV gépkocsival haladt Győrben, a Baross Gábor híd felől a Nagy Imre úton a Lajta út irányába. A lámpa tilos jelzését figyelmen kívül hagyva behajtott a Mónus Illés utca és a Nagy Imre út kereszteződésébe, majd elütött egy, a kijelölt gyalogosátkelőn szabályosan haladó embert, aki az aszfaltra esett – olvasható.

Ezt követően a járművezető megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott.

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a körülmények tisztázása, valamint a sofőr felderítése érdekében tanúk jelentkezését várja a 9026 Győr, Szövetség utca 17. alatt, a 06-96-520-092, illetve a 06-96-520-094-es számon, továbbá névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-96-417-329-es számon!

Bejelentést tehet a Telefontanú ingyenes, 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.