2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Gyilkosság helyszíne.
Nyitókép: Getty Images / William Whitehurst

Ötvenegy éve húzódó ügy végére került pont

A hírhedt sorozatgyilkos áldozataként azonosítottak egy 1974-ben meggyilkolt lányt.

51 éves ügyet zártak le Utah állam hatóságai, egy új DNS-technológia segítségével Ted Bundy sorozatgyilkos áldozataként sikerült azonosítani egy meggyilkolt tinédzsert – írta meg a 444 a BBC információi alapján. A 17 éves Laura Ann Aime 1974-ben tűnt el egy halloweeni buli után. Holttestét körülbelül egy hónappal később túrázók fedezték fel az American Fork Canyonban. Szerdán jelentette be az Utah megyei seriffhivatal, hogy az új tesztek megerősítették, hogy Laura holttestén talált DNS Ted Bundyhoz tartozik.

Ted Bundy-t 1989-ben Floridában kivégezték

– emlékeztetnek a cikkben.

Mint írják, kivégzése előtt Bundy beismerte Laura meggyilkolását, de mivel nem szeretett volna bővebben beszélni az esetről, a hivatal nem zárta le az ügyet azelőtt, hogy be tudták volna bizonyítani, hogy ő a gyilkos. Ha élne, halálbüntetést kapna – teszik hozzá.

Hangsúlyozzák, Bundy Amerika egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa, az Egyesült Államok csendes-óceáni, északnyugati részén szedte áldozatait. Később ölt Coloradóban, Utahban és Floridában is. Laura halálakor jogot tanult az utahi egyetemen, miközben Salt Lake Cityben élt.

1974 februárja és 1978 februárja között Bundy legalább 30 nőt gyilkolt meg. Emellett számos további gyilkossággal is összefüggésbe hozták országszerte. Róla köztudott volt, hogy gyakran közeledett a nőkhöz nyilvános helyeken, bájossággal vagy színlelt sérülésekkel elnyerte bizalmukat, majd pedig félreeső helyre csalogatta és megölte őket – írja a 444 cikke. Hozzáteszik, Ted Bundy-t először 1975-ben tartóztatták le egy nő elrablásáért, 15 év börtönbüntetésre ítélték, de 1977-ben megszökött egy börtönkönyvtár ablakán kiugorva. Nyolc nap után fogták el, ezután ismét sikerült megszöknie, és 1978-as újbóli elfogásáig folytatta a gyilkolásokat.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 4. 11:44
Házalóktól rettegnek, riasztást adott ki a faluvezetés
2026. április 2. 20:16
Lányokat kényszerítettek prostitúcióra, most a törvény előtt kell felelniük
