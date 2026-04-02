Ötvenegy éve húzódó ügy végére került pont

51 éves ügyet zártak le Utah állam hatóságai, egy új DNS-technológia segítségével Ted Bundy sorozatgyilkos áldozataként sikerült azonosítani egy meggyilkolt tinédzsert – írta meg a 444 a BBC információi alapján. A 17 éves Laura Ann Aime 1974-ben tűnt el egy halloweeni buli után. Holttestét körülbelül egy hónappal később túrázók fedezték fel az American Fork Canyonban. Szerdán jelentette be az Utah megyei seriffhivatal, hogy az új tesztek megerősítették, hogy Laura holttestén talált DNS Ted Bundyhoz tartozik.

Ted Bundy-t 1989-ben Floridában kivégezték

– emlékeztetnek a cikkben.

Mint írják, kivégzése előtt Bundy beismerte Laura meggyilkolását, de mivel nem szeretett volna bővebben beszélni az esetről, a hivatal nem zárta le az ügyet azelőtt, hogy be tudták volna bizonyítani, hogy ő a gyilkos. Ha élne, halálbüntetést kapna – teszik hozzá.

Hangsúlyozzák, Bundy Amerika egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa, az Egyesült Államok csendes-óceáni, északnyugati részén szedte áldozatait. Később ölt Coloradóban, Utahban és Floridában is. Laura halálakor jogot tanult az utahi egyetemen, miközben Salt Lake Cityben élt.

1974 februárja és 1978 februárja között Bundy legalább 30 nőt gyilkolt meg. Emellett számos további gyilkossággal is összefüggésbe hozták országszerte. Róla köztudott volt, hogy gyakran közeledett a nőkhöz nyilvános helyeken, bájossággal vagy színlelt sérülésekkel elnyerte bizalmukat, majd pedig félreeső helyre csalogatta és megölte őket – írja a 444 cikke. Hozzáteszik, Ted Bundy-t először 1975-ben tartóztatták le egy nő elrablásáért, 15 év börtönbüntetésre ítélték, de 1977-ben megszökött egy börtönkönyvtár ablakán kiugorva. Nyolc nap után fogták el, ezután ismét sikerült megszöknie, és 1978-as újbóli elfogásáig folytatta a gyilkolásokat.