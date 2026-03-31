Ököllel indult az autós ellen a sértett e-rolleres

A vádirat szerint az incidens január 12-én délután történt Törökbálinton. Egy helybéli férfi éppen autóval tartott hazafelé, amikor megelőzte a vádlottat, majd leparkolt egy kapubejáró előtt. Az elektromos rollerrel közlekedő férfi nehezményezte az előzést, ezért megállt a kocsinál és kérdőre vonta a sofőrt.

A két férfi között szóváltás alakult ki, amelynek során

a rolleres egyetlen, nagy erejű ökölcsapással arcon ütötte az autóst.

Az ütés következtében a sértett súlyos sérülést szenvedett: az orvosi vizsgálatok csonttörést állapítottak meg, amely nyolc napon túl gyógyuló állapotnak minősül.

Az ügyészség a támadót súlyos testi sértéssel vádolja. A benyújtott indítvány szerint a férfival szemben szabadságvesztést javasolnak, amelynek végrehajtását próbaidőre felfüggesztenék.