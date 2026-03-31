2026. március 31. kedd Árpád
Nyitókép: Pixabay

Ököllel indult az autós ellen a sértett e-rolleres

Súlyos testi sértés miatt kell felelnie annak az elektromos rollerrel közlekedő férfinak, aki januárban egy közlekedési vita hevében arccsonttörést okozott egy autósnak. Az Érdi Járási Ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádirat szerint az incidens január 12-én délután történt Törökbálinton. Egy helybéli férfi éppen autóval tartott hazafelé, amikor megelőzte a vádlottat, majd leparkolt egy kapubejáró előtt. Az elektromos rollerrel közlekedő férfi nehezményezte az előzést, ezért megállt a kocsinál és kérdőre vonta a sofőrt.

A két férfi között szóváltás alakult ki, amelynek során

a rolleres egyetlen, nagy erejű ökölcsapással arcon ütötte az autóst.

Az ütés következtében a sértett súlyos sérülést szenvedett: az orvosi vizsgálatok csonttörést állapítottak meg, amely nyolc napon túl gyógyuló állapotnak minősül.

Az ügyészség a támadót súlyos testi sértéssel vádolja. A benyújtott indítvány szerint a férfival szemben szabadságvesztést javasolnak, amelynek végrehajtását próbaidőre felfüggesztenék.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

