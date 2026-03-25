2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: Unsplash

Szórakozóhely volt a drogkereskedő banda elosztóhelye – képek

Szeptember óta már nyolc dílert csíptek fülön a rendőrök, a szórakozóhely üzemeltetője látta el terítendő droggal a bűntársait.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának (KR NNI KBEH) miskolci egysége a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztályával tavaly óta együttműködik egy drogkereskedő banda felszámolásán – írja beszámolójában a rendőrség.

A Kömlői rajtaütés során lefoglalt, kábítószer-kiméréshez és fogyasztáshoz használt eszközök. Forrás: Police.hu
A több mint fél éve tartó nyomozás során a KR NNI KBEH munkatársai felderítették a hálózatot. Szeptember óta nyolc dílert azonosítottak és fogtak el, valamennyien letartóztatásban vannak.

A bizonyítékok alapján a drogbanda döntően Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében terjesztett kábítószert. A kristálynak vagy cracknek nevezett drog elosztásának központja egy kömlői rendezvényház volt. A szórakozóhely üzemeltetője látta el droggal a bűntársait, amit azok továbbértékesítettek.

A rendőrség által Kömlőn lefoglalt készpénz. Forrás: Police.hu
A rendőrök először egy 35 éves ónodi férfit kapcsoltak le szeptemberben. Jelentős mennyiségű kábítószer lapult az autójában. Novemberben egy 30 éves jászapáti férfit értek tetten a nyomozók éppen akkor, amikor drogot adott át egy ózdi férfinak. A vásárló kezén is kattant a bilincs. Ugyanúgy, ahogy a jászapáti díler testvérét és édesanyját is elfogták, mivel otthonukból több kiló kábítószer került elő. Februárban újabb két bandatag került célkeresztbe, egy 38 éves miskolci és egy 53 éves felsőzsolcai férfi. Március 17-én fogták el az őket droggal ellátó 39 éves kömlői férfit. A nyomozók 1,1 kg kábítószert találtak az általa üzemeltett szórakozóhelyen, illetve droggal szennyezett mérleget is lefoglalták.

A rendőrség által Kömlőn lefoglalt kábítószer-gyanús anyag. Forrás: Police.hu
A KR NNI miskolci egysége összesen 5 kg kábítószert foglalt le az elkövetőktől, akikhez a gyanú szerint több tíz kg kábítószer terjesztése köthető.

A KR NNI KBEH vagyonvisszaszerzés keretében 5 196 000 forintot, ékszereket, műszaki cikkeket és egy gépkocsit is lefoglalt.

A bűncselekménnyel összefüggésben a Hevesi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében három hónapra bezáratta a kömlői szórakozóhelyet.

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

