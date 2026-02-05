Hiába a jelblokkoló, beleválasztott a tolvaj – ilyen autóval nem is kellett volna próbálkoznia

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség lopás kísérlete miatt emelt vádat egy 39 éves grúz férfival szemben. Az elkövető Zuglóban, egy jelblokkolóval megakadályozta egy civil rendőrautó bezárását, azonban tettét már nem tudta végig vinni, mert elfogták – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a férfi 2025. július 28-án, délután, a XIV. kerület, Mogyoródi úton kifigyelt egy egyébként civil rendőrgépkocsit, amelyet használója épp be kívánt zárni távolról. A vádlott jelblokkoló eszközzel ezt megakadályozta azért, hogy utána a járműből értékeket lophasson el.

A kocsit lezárni nem tudó rendőrzászlós a bűncselekmény elkövetését észlelte és erősítést hívott.

A vádlott a kiérkező rendőröket észrevette és futásnak eredt, azonban rövid üldözés után elfogták. Az autóban a zászlós értékei mellette rendőrségi jelzésű táska és bűnjeltasakok is voltak.

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség a férfival szemben – mivel cselekménye a zászlós és a rendőrség tulajdonát is veszélyeztette – 2 rendbeli lopás vétségének kísérlete miatt nyújtotta be vádiratát. A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést és terhelje a vádlottra a több mint 300 ezer forint bűnügyi költséget is.