Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Az ebéd, ami soha nem ért célba – úgy menekült a futár, hogy a dobozát is hátrahagyta

Infostart

A rendőrség által közzétett videón látható, ahogy a menekülő futár robogójáról egy nagyobb bukkanó után lerepül a Woltos doboz is.

Egy ételfutár szeptember 30-án dél körül ebédet szállított segédmotoros kerékpárjával Budapest XIII. kerületében – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A Váci úton közlekedett, és a Dagály utca kereszteződésénél a kötelező haladási irányt egyenesen jelző tábla utasítása ellenére jobbra kanyarodott. A mögötte haladó rendőrök ezért félre akarták állítani, azonban a futár menekülőre fogta. Közben újabb közlekedési szabályokat szegett meg; a Népfürdő utca felé a Karikás Frigyes utca kereszteződésében a behajtani tilos tábla ellenére balra kanyarodott, majd a Róbert Károly körút előtt a járdára hajtott, így lógott meg a rendőrök elől. A padka akkorát dobott a kismotoron, hogy ekkor még az ételszállító táska is lerepült a csomagtartóról.

A XIII. kerületi járőrök aztán a Petneházy utcában igazoltatták a 30 éves vietnámi férfit, a kerületi rendőrkapitányságra előállították, engedély nélküli vezetés, valamint a menekülése közben elkövetett jogsértések miatt feljelentették.

Kezdőlap    Bűnügyek    Az ebéd, ami soha nem ért célba – úgy menekült a futár, hogy a dobozát is hátrahagyta

