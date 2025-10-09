ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.32
usd:
338.41
bux:
101386.48
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Kis boltokban terítette a kínai feketeárut a győri maffia

Infostart / MTI

Elrendelte a Győri Járásbíróság csütörtökön egy bűnszervezet kínai vezetőjének és öt tagjának letartóztatását, a gyanúsítottak számla nélkül adtak el Kínából származó termékeket Magyarországon - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A gyanú szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket külföldön értékesítik. A szállítmányok azonban el sem hagyták az országot, vagy azokat csak látszólag értékesítették külföldön.

Utóbbi esetben a szállítmányokat kijuttatták egy szlovák telephelyre, ahonnan az árut kisteherautókra átrakodva, hamis fuvarokmányokkal visszahozták Magyarországra, majd különböző budapesti ázsiai üzleteknek számla nélkül adták el.

A bűnszervezet tagjai az adóhatóságot szándékosan megtévesztették, nem fizették meg az általános forgalmi adót (áfa), amivel a költségvetésnek mintegy 1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak - írták.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói csaknem egymilliárd forint értékben foglaltak le ingatlanokat, gépjárműveket és készpénzt.

A főügyészség indítványára a Győri Járásbíróság nyomozási bírája a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye miatt csütörtökön egy hónapra elrendelte a bűnszervezet kínai vezetőjének és további öt tagjának letartóztatását - áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kis boltokban terítette a kínai feketeárut a győri maffia

maffia

kínai

győr

ruha

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy a Gázai övezetben őrzött izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon, és reményét fejezte ki, hogy részt vesz a tűzszüneti megállapodás aláírásán Egyiptomban.
 

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Izraeli béketárgyalások: az első lépés biztató, de két tűzszünet kútba esett már – figyelmeztet a szakértő

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég látott mélyponton az euró, szenved vele a forint is

Rég látott mélyponton az euró, szenved vele a forint is

A forintot reggel a dollárral szemben 337–338, míg az euróval szemben 391–392 forint között jegyezték, aztán délelőtt egy gyors gyengüléssel felszúrt az árfolyam, ahonnan ugyanolyan gyorsan vissza is korrigált. A dollárhoz képest közel egyhónapos mélypont közelében mocorog a magyar deviza, míg az euró már augusztus óta nem látott szinten van a zöldhasúval szemben. A nemzetközi piacokat közben kedvezőtlen német külkereskedelmi adatok, valamint az elhúzódó francia kormányválság befolyásolják, miután az export augusztusban 0,5%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Az Egyesült Államokban eközben újabb politikai bizonytalanság borzolja a kedélyeket: a republikánusok által beterjesztett törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését szolgálta volna, nem kapta meg a szenátus jóváhagyását. A befektetők mindeközben Jerome Powell, a Fed elnökének mai beszédétől vártak iránymutatást a monetáris kilátásokról. A forintra már az is kihathat, hogy holnap az S&P kiadja friss hitelminősítését, ami megindíthatja a spekulációkat is a piacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli ministers discussing Gaza plan for ceasefire and hostage release

Israeli ministers discussing Gaza plan for ceasefire and hostage release

Donald Trump says the Israeli hostages could be released on "Monday or Tuesday", and that the process is complicated: "They are in places you don't want to be."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 21:12
Addig ütötte, amíg már nem mozgott, aztán megfojtotta
2025. október 9. 19:55
Rendőrökre támadt egy külföldi férfi, pólóját letépve hívta ki őket verekedésre
×
×
×
×