2025. december 29. hétfő
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Letartóztatták a rendőrök a négy testvért Karcagon: benéztek egy nézeteltérést

Infostart

Négy karcagi testvér nézeteltérést akart rendezni, azonban ennek nem a megfelelő formáját választották: baseballütőkkel és gumilövedékes fegyverrel rontottak a másik családra. Ezért lettek vezető hír a rendőrség hivatalos weboldalán.

Négy karcagi testvér korábbi konfliktust akart rendezni december 26-án délután, ezért megjelentek egy helyi ingatlannál.

A kocsiból kiszállva baseballütőket és egy gumilövedékes pisztolyt vettek magukhoz, majd felszólították a bent tartózkodó haragosukat, hogy jöjjön ki.

Először a szülők mentek ki az udvarra, majd később a fiuk is, mire a négy férfi berontott, és több lövést adtak le rá – az egyik a vállát találta el –, a védelmére kelt édesanyát pedig baseballütővel bántalmazták. Anya és fia 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek.

A karcagi rendőrök a bejelentés után elfogták a 26, 30, 31 és 35 éves testvért, majd előállították őket a rendőrkapitányságra – írja a police.hu.

A nyomozók felfegyverkezve, csoportosan, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntette és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki mindegyiküket, majd őrizetbe vételüket követően indítványozták letartóztatásukat.

Bűnügyek

rendőrség

letartóztatás

karcag

