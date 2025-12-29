Letartóztatták a rendőrök a négy testvért Karcagon: benéztek egy nézeteltérést

Négy karcagi testvér korábbi konfliktust akart rendezni december 26-án délután, ezért megjelentek egy helyi ingatlannál.

A kocsiból kiszállva baseballütőket és egy gumilövedékes pisztolyt vettek magukhoz, majd felszólították a bent tartózkodó haragosukat, hogy jöjjön ki.

Először a szülők mentek ki az udvarra, majd később a fiuk is, mire a négy férfi berontott, és több lövést adtak le rá – az egyik a vállát találta el –, a védelmére kelt édesanyát pedig baseballütővel bántalmazták. Anya és fia 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek.

A karcagi rendőrök a bejelentés után elfogták a 26, 30, 31 és 35 éves testvért, majd előállították őket a rendőrkapitányságra – írja a police.hu.

A nyomozók felfegyverkezve, csoportosan, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntette és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki mindegyiküket, majd őrizetbe vételüket követően indítványozták letartóztatásukat.