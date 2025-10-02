ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: NAV sajtó

Mosószerrel is lehet csalni, csak épp nem szabad

Infostart

A hamis tisztítószerekkel üzletelő online csalók egy próbavásárlással buktak le, több mint ötszáz liternyi termékük várt eladásra.

Egyszerű próbavásárlásból többszörös jogsértés lett: a NAV Komárom-Esztergom vármegye adóellenőrei egy közösségi online térben találtak egy értékesítőt, aki különféle márkajelzésű (Ariel, Jar, Lenor) tisztítószereket kínált eladásra – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A revizorok megrendelték, kifizették és személyesen át is vették a termékeket – de sem számlát, sem nyugtát nem kaptak. Miután felfedték kilétüket, értesítették a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreit, akik az értékesítőt egészen hazáig kísérték.

Kiderült, hogy 515 liter mosó- és tisztítószer várt még eladásra.

A tisztítószerek védjegytulajdonosainak képviselői is alaposan szemügyre vették az árut, és megállapították, hogy azok egytől-egyig silány minőségű hamisítványok.

A pénzügyőrök a közel egymillió forint értékű termékeket lefoglalták, majd iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Az elkövetőnek azonban a nyugta- és számlaadási kötelezettség miatt is felelnie kell, amiért akár milliós bírságra is számíthat.

A hamis tisztítószerek egészségi kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára, hiszen összetételük ismeretlen, illetve hátrányos helyzetbe hozzák a jogkövető kereskedőket és károsítják a költségvetést is.

