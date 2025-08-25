ARÉNA
Nyitókép: police.hu

Elmegyógyintézetbe kerül a lúgos támadás áldozatát megöléssel fenyegető férfi

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy hónapra, szeptember 22-ig rendelték el az elkövető letartóztatását, mivel az indoklás szerint megalapozottan lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában a férfi a tervezett bűncselekményt véghez vinné, vagy más, személy elleni erőszakos bűncselekményt követne el.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, szeptember 22-ig elrendelte a lúgos támadás sértettjét megöléssel fenyegető férfi letartóztatását, a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölte ki. A Fővárosi Törvényszék közölte: a megalapozott gyanú szerint a férfi évek óta különböző módokon fejezte ki a „lúgos támadás” miatt indult büntetőügyben született ítélettel szembeni ellenérzését, téves meggyőződését, valamint az ügy sértettje iránt érzett haragját a nő és annak családtagjai, barátai felé. A férfi ellen – erőszakos, fenyegető fellépése miatt – több büntetőeljárás is indult, az egyik ilyen eljárásban le is tartóztatták.

A kényszerintézkedésből való szabadulását követően a gyanúsított nem hagyott fel a sértett bántalmazásának szándékával, és elhatározta, hogy megöli a nőt. Augusztus 19-én délután a férfi elment a nő lakásához, és a kaputelefonon keresztül halálosan megfenyegette őt. A közlés szerint a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés előkészületének bűntette megállapítására lehet alkalmas.

A bíróság álláspontja szerint a férfit korábbi elítélései és az ellene folyamatban lévő eljárások sem tartották vissza attól, hogy ismételten személy elleni erőszakos bűncselekményt kövessen el a sértettel szemben, továbbá korábban a vele szemben elrendelt távoltartás szabályait is megszegte, így az önkéntes jogkövetés esetében nem valószínűsíthető. A bíróság a bűnismétlés veszélyét megállapította, mivel

megalapozottan lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában a férfi a tervezett bűncselekményt véghez vinné, vagy más, személy elleni erőszakos bűncselekményt követne el.

A bíróság úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag letartóztatással biztosíthatók a férfi esetében, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi pszichiátriai kezelése szükséges, ezért a letartóztatást az IMEI-ben rendelte el. A végzés nem végleges.

