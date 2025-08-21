ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
Nyitókép: Pixabay

Emberölés előkészületének gyanúja miatt tartóztathatják le a lúgos orvos áldozatának zaklatóját

Infostart

A Fővárosi Főügyészség a sértettet évek óta kitartóan zaklató férfival szemben súlyos, élet elleni bűncselekmény miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben végrehajtandó kényszerintézkedés elrendelését indítványozza.

Az eljárás adatai szerint a férfi figyelemmel kísérte a „lúgos orvosként” közismertté vált személy ellen folytatott bűnügyet, melynek során arról sajátos – az ügyben született jogerős ítélettől eltérő - meggyőződése alakult ki, amely egyre inkább a rögeszméjévé vált.

A férfi megszerezte a sértett nő lakcímét, és őt több különböző módon és fórumon is zaklatni kezdte, amely miatt ellene több büntetőeljárás is indult. Az ezen cselekmények miatti érdemi büntetőjogi felelősségre vonásának azonban törvényi akadálya volt - olvasható az ügyészség honlapján.

A megalapozott gyanú szerint a férfi növekvő indulatában elhatározta, hogy megöli a nőt. 2025. augusztus 19-én a késő délutáni órákban a sértett lakásához ment, a kaputelefonon felcsengetett és a nő élettársával – aki a telefont felvette – közölte, hogy ha legközelebb erre jön, kioltja a sértett életét, majd távozott.

A Fővárosi Főügyészség az emberölés előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását indítványozza azért, hogy megszakadjon az elkövetési sorozat és ne követhessen el újabb bűncselekményeket. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelje végrehajtani.

Az emberölés előkészülete olyan bűncselekmény, amely miatt kényszergyógykezelés elrendelésének is helye lehet.

A letartóztatás kérdésében a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.

Emberölés előkészületének gyanúja miatt tartóztathatják le a lúgos orvos áldozatának zaklatóját

zaklatás

áldozat

lúgos orvos

emberölés előkészülete

