Megölte az anyját, sőt – tragédia a Velencei-tó partján

Megölte az anyját, majd magával is végzett egy férfi vasárnap Gárdonyban - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Azt írták: a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást - olvasható a közleményben.

