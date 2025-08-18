ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Megölte az anyját, sőt – tragédia a Velencei-tó partján

Megüzente tettét, majd magával is végzett a gárdonyi férfi

Megölte az anyját, majd magával is végzett egy férfi vasárnap Gárdonyban - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Azt írták: a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást - olvasható a közleményben.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

gyilkosság

gárdony

öngyilkosság

