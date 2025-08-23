Halálsikolyok a római Wizz Air-gépen, dönteniük kellett a pilótáknak

A Wizz Air légitársaság Alicantéból Rómába tartó járata, egy Airbus A321-es, szerdán késő este heves viharba került. A járat már közel másfél órás késéssel indult, majd a római Fiumicino repülőtér közelében erős turbulenciába került, ami miatt a pilóták többszöri próbálkozás ellenére sem tudtak landolni - vette észre a blikk.hu.

A repülőgép fedélzetén teljes sötétség volt, miközben a gép rázkódott az ítéletidőben. Az utasok között pánik tört ki, és a halálfélelem jelei voltak tapasztalhatók. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen hallható az utasok sikoltozása.

#plane #wizair #turbolenze #maltempo ♬ suono originale - Periodista nocturno✨ @italo_papi Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l’atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l’aereo all’aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma. Si attendono ulteriori notizie su eventuali rimborsi. #aereo

A pilóták a biztonság érdekében úgy döntöttek, hogy átirányítják a járatot, amely végül a Rómától mintegy 400 kilométerre fekvő Bolognában landolt sikeresen, hajnali 4 óra előtt.

A Wizz Air közleményt adott ki az eset kapcsán, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb prioritásuk az utasok biztonsága. Köszönetet mondtak a személyzetnek a helyzet szakszerű kezeléséért, majd felajánlották a rémült utasoknak, hogy földi közlekedéssel juthatnak el Bolognából Rómába.

Korábbi hasonló esetek a Wizz Airnél

A közelmúltban több, műszaki hibához vagy külső tényezőkhöz köthető vészhelyzet is előfordult a légitársaság járatain, amelyek szintén a pilóták kényszerleszállását vagy a járat átirányítását tették szükségessé.

2025. június 30. – Madárral ütközött

Az Eindhovenből Budapestre tartó járat felszállás után madárral ütközött, ami miatt a pilóta úgy döntött, visszafordul a repülőtérre. A gép biztonságosan landolt, és az utasok végül több órás késéssel, de egy másik géppel folytathatták útjukat.

2025. február 18. – Törzs sérülése

A Brassó–Luton útvonalon közlekedő Wizz Air gép törzsének sérülése miatt hajtott végre kényszerleszállást a kolozsvári repülőtéren. A légitársaság kiemelte, hogy az utasok és a személyzet biztonsága volt a legfőbb szempont.

2025. január 1. – Madárütközés Tenerifénél

A Budapestről Tenerifére tartó gép landoláskor madárral ütközött, ami miatt a visszafelé tartó járatot törölték, és az utasokat egy mentesítő géppel szállították haza. A Wizz Air megtérítette az utasok szállásköltségét és étkezési kupont is biztosított számukra.

2024. augusztus 25. – Füst az utastérben

Egy Romániából Londonba tartó járaton füstöt észleltek az utastérben, és a személyzet is rosszul lett. A gép a protokollnak megfelelően megszakította útját, és a legközelebbi repülőtéren, Budapesten hajtott végre kényszerleszállást.

Fotónk illusztráció.