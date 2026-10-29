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Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Schiffer András ügyvéd, a Lehet Más a Politika korábbi társelnöke a 30 éve történt  rendszerváltás 1989/90 című előadáson a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) második napján az erdélyi Tusnádfürdőn 2019. július 25-én.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

A rendszerváltás jogállami vívmányait látja veszélyben több tucat ismert jogász, közéleti szereplő

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Tízpontos nyilatkozatban bírálják a büntetőeljárások gyakorlatát ismert jogászok, volt miniszterek, közéleti szereplők, köztük Schiffer András, Navracsics Tibor, Hack Péter, Szili Katalin, Stumpf István, Répássy Róbert, Kukorelli István.

„Alulírott jogászok hiszünk a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. Úgy érezzük, hogy ma ezek a 37 esztendős vívmányok veszélyben vannak” – írják az ismert jogászok, közéleti szereplők a közös nyilatkozatukban, amelyet Schiffer András tett közzé a Facebook-oldalán.

A tízpontos nyilatkozat egyik pontja szerint „egy jogállamban mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Az ártatlanság vélelme megköveteli, hogy a gyanúsítottakat ne talpig vasban állítsák a hatóságok elé, ha nincsen konkrét biztonsági kockázat. Az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljárás követelményét sérti az a gyakorlat, amely a büntetőeljárásokat médianyilvánosság előtt zajló, megalázó és megfélemlítő politikai látványossággá alakítja.”

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Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
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