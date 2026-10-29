A rendszerváltás jogállami vívmányait látja veszélyben több tucat ismert jogász, közéleti szereplő

„Alulírott jogászok hiszünk a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. Úgy érezzük, hogy ma ezek a 37 esztendős vívmányok veszélyben vannak” – írják az ismert jogászok, közéleti szereplők a közös nyilatkozatukban, amelyet Schiffer András tett közzé a Facebook-oldalán.

A tízpontos nyilatkozat egyik pontja szerint „egy jogállamban mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Az ártatlanság vélelme megköveteli, hogy a gyanúsítottakat ne talpig vasban állítsák a hatóságok elé, ha nincsen konkrét biztonsági kockázat. Az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljárás követelményét sérti az a gyakorlat, amely a büntetőeljárásokat médianyilvánosság előtt zajló, megalázó és megfélemlítő politikai látványossággá alakítja.”